Los hinchas de Sevilla FC vivieron momentos de entusiasmo con la posibilidad de ver volver al brasileño Dani Alves al cuadro andaluz, todo debido a un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram.

La frase “Como dice el dicho: El buen hijo siempre vuelve a casa” fue suficiente para que el brasileño calentara las redes sociales del cuadro sevillano. Los hinchas que vieron volver a Ivan Rakitic, especularon con la posibilidad de ver a Dani Alves, actual jugador de Sao Paulo, en el equipo de Julen Lopetegui.

Pero quienes tenían la esperanza de ver volver al brasileño, rápidamente regresaron a la realidad, pues el mensaje de Dani Alves no anunciaba un regreso al Sánchez Pizjuán, sino que Sevilla le había informado que su equipo de eSports, #GoodCrazy, participará en la eLaLigaSantander, competición oficial de FIFA 21 en España.

Este será el nuevo vínculo de Dani Alves con el cuadro hispalense, donde estuvo seis temporadas y consiguió cinco títulos. “Cuando se me planteó la oportunidad de vincularme de nuevo con el Sevilla FC mediante la competición eLaLiga, no me lo pensé ni un minuto, por todo lo significa y significó en mis inicios ese club”, contó