Lady Camones, parlamentaria de Alianza para el Progreso, refirió que no se han tenido conversaciones formales para que ocupe la presidencia del Congreso de la República tras conocerse que es una de las voceadas a poco de la elección de la nueva Mesa Directiva.

“No existe ninguna propuesta formal para presidir el Congreso. No se trata que uno se postule, se trata que el partido, a quien uno representa dentro de la bancada, proponga a uno de los miembros (...) pero al momento no existe propuesta, ninguna conversación, ni con el partido, ni con bancadas afines”, sostuvo en una entrevista en Canal N.

Declaraciones de la congresista Lady Camones. (Video: Canal N)

Oportunidad para regresar a la presidencia

Sin embargo, la legisladora dijo que no rechazaría la propuesta y sería la oportunidad para desempeñarse en la presidencia. Esto porque su periodo se vio inconcluso por audios en su contra. Lo que motivó a que su lugar para la legislatura 2022-2023 sea ocupado por el general José Williams Zapata.

“Ante lo ocurrido, yo considero que fue un hecho bastante injusto en el que yo no tuve ningún tipo de participación, ni cumplí lo que en ese momento se pudo sugerir (...) sería la oportunidad para poder desempeñarme dentro de esta presidencia, para poder realizar los planes que quedaron truncos”, expresó.

Sobre los posibles candidatos para el liderazgo del Legislativo, como Eduardo Salgua (APP), la congresista dijo que es una buena propuesta. “Tiene mucha preparación, ha sido congresista, ministro, creo que sería un buen candidato”, opinó.

Valoración diferente tuvo sobre la candidatura del congresista Luis Aragón (APP), sobre quien adelantó que no apoyaría.

En tanto, sobre una posible reelección de Alejandro Soto a la presidencia del Congreso, Camones dijo desconocer que exista una conversación en la bancada para dicho fin.





Voceada para presidir el Congreso

A menos de dos meses para elegir a la nueva Mesa Directiva, el nombre de la congresista Lady Camones (Alianza para el Progreso) se vocea por los pasillos del Congreso como potencial candidata para presidir el Legislativo.

Pese a que nada es oficial, su eventual candidatura ya contaría con el respaldo de varios frentes políticos como el de Fuerza Popular, Avanza País, un sector de Perú Libre, Renovación Popular e incluso la nueva agrupación Honor y Democracia, de acuerdo con fuentes legislativas.

Todos apuntan a que la legisladora tenga la oportunidad de volver ante el periodo que quedó inconcluso.