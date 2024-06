Desde 2023 a la fecha se han reportado más de 300 agresiones contra periodistas. De ese total, por lo menos 23 tuvieron como origen el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Los principales autores de estos ataques son ministros, legisladores y hasta la propia presidenta de la República, Dina Boluarte, quien busca minimizar, callar y hasta amedrentar a los hombres y mujeres de prensa.

El más reciente de estos eventos involucra al legislador Jorge Flores Ancachi (Acción Popular), quien insultó a un periodista de Cuarto Poder por consultarle sobre la contratación de amigos de su hija, Astrid Flores, en el Parlamento.

No es la primera vez que este arremete contra la prensa. A comienzos de mayo profirió otras ofensas contra el mismo periodista, al que le llamó “imbécil” por preguntar sobre su supuesta implicancia en el Caso Los Niños.

“Averigua bien, averigua. Qué te has creído tú, ya ha pasado mucho tiempo y no demuestran. ¿Qué niño? Caraj... ¿Qué niño? Imbécil”, espetó el parlamentario.

De acuerdo con fuentes del Legislativo, ese tipo de comportamientos de Flores Ancachi son habituales. Añaden que ameritaría la presentación de una denuncia de oficio en la Comisión de Ética. “Ese caso, incluso, tendría mayor peso político que el caso que afronta por el contrato a amigos de su hija en el Legislativo”, aseveraron nuestros informantes.

AGRESIÓN

No obstante, Jorge Flores no es el único que ha tenido este tipo de comportamientos. Su colega Segundo Montalvo también tuvo una reacción similar cuando se disponía a salir de una audiencia pública regional en Amazonas.

Su lamentable conducta fue captada en vídeos, en los que se escucha cómo arremetió contra reporteros que solo le consultaron por su producción legislativa.

“Periodista chantajistas. Reciben su mermelada. Ya sabes quién te paga. ¡Son ayayeros del gobernador!”, dijo el 1 de junio de 2023.

El 3 de marzo de 2023 la excongresista Betssy Chávez -todavía libre, entonces- reapareció ante las cámaras y tildó de “mermeleros” y “delincuentes” a los periodistas que le preguntaban su opinión sobre el golpe de Estado que intentó perpetrar el vacado Pedro Castillo, el 7 de diciembre de 2022.

“Castillo no dio un golpe de Estado. No es un golpista, el delincuente es usted”, manifestó. No hubo ninguna disculpa de por medio.

Sin embargo, este tipo de situaciones no son el único tipo de agresión que llegan desde el Congreso contra la prensa, ya que también se presentan iniciativas para limitar tal labor.

El más reciente vino de Acción Popular. El 4 de julio de 2024, la disfuncional bancada de la lampa presentó un proyecto de ley para que los periodistas no contraten con el Estado por lo menos 12 meses después de haber rescindido su contrato con las empresas privadas o medios de comunicación.

El caso generó revuelo, al punto de ser cuestionado por Elvis Vergara, uno de los legisladores que firmó la autógrafa. Él aseguró que “no lo revisó a profundidad”.

Pero ese no fue el único proyecto de ese corte.

El 4 de abril pasado el legislador Luis Cordero Jon Tay, de la misma bancada, presentó otra iniciativa para crear el Colegio Profesional de Comunicadores del Perú. El proyecto propuso que solo los periodistas colegiados puedan ejercer.

El texto legislativo recibió el rechazo de varios frentes.

El 20 de diciembre de 2023, los parlamentarios Segundo Montalvo y Segundo Quiroz presentaron dos iniciativas. La primer, para subir la pena por el delito de difamación, de 3 a 5 años; y la segunda, para tipificar el delito de revelación y difusión de información reservada, secreta o confidencial.

MÁS ATAQUES

El Gobierno no se quedó atrás. Si bien la presidenta Dina Boluarte ha expresado que respeta la libertad de prensa, en la práctica esto no ocurre.

Cuando la periodista Angélica Valdés, de Canal N, la abordó en setiembre pasado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos), la jefa de Estado no quiso contestar.

Las preguntas eran referidas al estado de emergencia en tres distritos que había anunciado horas antes de ingresar al país norteamericano. No obstante, ante la insistencia de la mujer de prensa, la mandataria no encontró mayor salida que llamarla “agresiva”.

El 1 de marzo de 2023, el Ministerio del interior publicó en el Diario Oficial El Peruano un borrador sobre el protocolo para parametrar la cobertura de prensa en manifestaciones, cuando esta actividad es plenamente libre. La denuncia se conoció mediante la Asociación Nacional de Periodistas.

El 29 de abril de 2024, el ministro José Arista (Economía) cometió un exabrupto durante un diálogo con la periodista Mávila Huertas.

Con la aparente intención de gastarle una broma, Arista le recordó el nombre de Luis Miguel Castilla, con quien estuvo vinculada emocionalmente, en medio de una entrevista de carácter político.