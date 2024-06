La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Jesús Abraham Victorio Vallejos (24), primo de la empresaria, aceptó su participación en el secuestro de la joven Jackeline Salazar Flores.

Como se sabe Jackeline Salazar fue rescatada por la PNP luego de 11 días de estar secuestrada y aún hay cabos sueltos por resolver. Días atrás, la Fiscalía de la Nación ordenó de detención preliminar contra tres nuevos y presuntos involucrados en el secuestro de la mujer y dictó su detención preliminar por siete días.

El general PNP Marco Conde, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), reveló que el primo de la empresaria, Jesús Abraham Victorio Vallejos, reconoció que filtró información a los secuestradores.

“Ha aceptado que él proporcionó información (a los plagiadores ) para seleccionar a la víctima”, dijo la autoridad policial al programa ‘Domingo al Día’.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, las llamadas extorsivas a la familia se efectuaron desde un celular de la funeraria San Martín, cuyo dueño es Jesús Santos Victorio. tío de Jackeline Salazar.

No obstante, Jesús Santos Victorio Acuña (55), cuñado del padre de Jackeline Salazar, alegó a las autoridades que no fue parte del secuestro debido a que él se encontraba de viaje y retornó a Lima luego de enterarse de lo ocurrido. “La señorita Jackeline es mi sobrina (...) Yo estaba en el distrito de Acora y me entero del secuestro a las 4 a.m.”, dijo.

