Jackeline Salazar se pronuncia tras su rescate: “Esto es muy duro para mí y mi familia”.

Jackeline Salazar, quien fue liberada recientemente, utilizó su cuenta de Instagram para publicar un emotivo comunicado, expresando su gratitud hacia todos aquellos que la apoyaron durante su difícil situación.

“No tengo palabras para agradecer sus oraciones, apoyo y ayuda. Disculpen si no respondo los mensajes, esto es muy duro para mí y mi familia. Escribo este mensaje porque no quería dejar de agradecer a cada uno por tanto apoyo”, escribió la joven empresaria.

En su mensaje, la empresaria confesó que durante el tiempo que estuvo secuestrada, solo pedía a Dios que todo pudiera terminar pronto.

“Definitivamente soy tan bendecida por tener a tanta gente que estuvo pendiente y con sus oraciones. Dios me dio tanto ese milagro que día a día se lo pedía. Discúlpeme si no respondo todavía los mensajes, es que aún no tengo las fuerzas para hacerlo. Muchas gracias, los quiero”, finalizó.

Se calcula que alrededor de 15 personas están implicadas en el secuestro, siendo su líder el conocido como ‘Monstruo’, quien actualmente se encuentra prófugo.

Hasta el momento, se encuentran detenidos Luis Chaupis, alias ‘Maldito Cheto’, Alfredo Tino, conocido como ‘Cejón’, y Bryan, apodado ‘Narizón’, Felícita Ortiz Ruiz, Jhonatan Manay Ortiz, Mireya Horna Pinazo y Maribel López Sánchez. También están bajo arresto el tío político de la víctima, Jesús Santos Victorio, y su hijo, Jesús Abraham Victorio Vallejos.