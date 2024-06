Henrry Zaira Rojas, Natalia Alzamora Miranda, Carlos Quispe Baldovino y Shyrleys Mendoza Gonzales son los cuatro extrabajadores del congresista José Arriola que reconocieron ante el Ministerio Público que sus sueldos fueron recortados.

Según un reportaje de Punto Final, los testimonios de los excolaboradores del parlamentario dan cuenta que fueron intimidados para dar parte de sus sueldos.





Extrabajadores sindican a José Arriola

“El congresista cada mes nos convocaba a reuniones, a su despacho (...) requería del apoyo de todos, y designaba un porcentaje que teníamos que entregar como donación, y además indicaba que quien no estaba de acuerdo perdía su trabajo”, relató Henrry Zaira a la Fiscalía

Los trabajadores le entregaban hasta el 20% de su salario a Arriola. “Dependía del congresista, de cada concepto percibido: sueldo, gratificaciones, bonificación, escolaridad”, dijo.

Por su parte, Natalia Alzamora, narró a la Fiscalía la reunión en la que el congresista le solicitó una parte de su sueldo en el 2022. “El congresista Arriola Tueros me abordó en la cocina y me indicó: ‘Oye, tú estás pasando piola, porque a mí todos me apoyan con la labor social. Yolanda te va a llamar’”.

Carlos Quispe también contó hechos similares que sus compañeros sobre el mal accionar del parlamentario. “En diciembre del 2021, el congresista Arriola Tueros nos convocó a su despacho y nos indicó que la donación ya no sería en bienes sino en efectivo, según indicó, para incrementar el apoyo o cantidad. Este consistía en el 10% de ingresos mensuales por conceptos de remuneración y alimentos, y el 15% por las bonificaciones extraordinarias que pudiéramos percibir”.





Obligados a entregar salario

Pero el parlamentario no recibía el dinero directamente. Según la investigación fiscal, era Yolanda Cuya Llajaruna, su secretaria, quien coordinaba los recortes de sueldo.

Si bien Arriola ha asegurado que sus trabajadores realizaban donaciones de manera “voluntaria”, ellos han desmentido ello ante la Fiscalía.

“Esas donaciones que se hicieron fueron de carácter obligatorio; aparentemente eran una donación voluntaria, pero realmente se trataba de una obligación impuesta por el congresista Arriola, toda vez que si no donaba ese dinero perdería mi trabajo. […] El congresista establecía una fecha de donaciones, en caso no se realizara el aporte, estaba fuera”, aseguró el extrabajador Zaira.

Ante la publicación de la investigación periodística, Arriola reiteró, en un comunicado, que no ha coaccionado “al personal congresal a hacer la entrega de dinero”, sostuvo.

