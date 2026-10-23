No hay duda de que el mar es su lugar en el mundo. Sofía Mulánovich hizo gala de su talento sobre la tabla, demostrando equilibrio y superando adversidades, para conquistar las olas más grandes y enamorar tanto a los fanáticos como a quienes conocen poco de este deporte. El surf siempre será parte de su vida, aunque ahora desde otra posición: abriéndoles una vitrina a las futuras promesas.

Precisamente, la “Gringa” patrocina e impulsa el Surf Fest Pro League, una liga que busca darle más opciones de competencia y proyección internacional a los surfers peruanos. Del 19 al 22 de noviembre, en Punta Rocas, se realizará la próxima fecha.

La conexión con el mar nunca se pierde. ¿Cómo te sientes ahora al estar en una posición de representante y no dentro de las olas?

Sí, bueno, ahora estoy como organizadora de eventos. La verdad, supercontenta por esta nueva etapa y muy apasionada por lo que estoy haciendo. Ser parte de una liga, de un proyecto como este, me llena muchísimo, en especial al poder seguir aportando al deporte, al surf nacional. Tenemos mucho talento, tenemos muy buenas olas y tenemos legado.

Viendo esos factores positivos en nuestro país, ¿qué meta te trazaste con esta competición?

La idea surgió a finales del año pasado. Dijimos: “Perú tiene todo”. Tenemos campeones mundiales, tanto por equipo como individuales, tenemos historia con el caballito de totora, tenemos las olas más constantes del mundo, tenemos mucha calidad de olas en toda la costa peruana y tenemos generaciones de surfistas con muchas ganas de llegar a los Juegos Olímpicos. Entonces, necesitábamos una plataforma para poder darles el roce competitivo y ayudarlos a crecer como atletas. Así nació esta liga.

Al margen del talento con la tabla, se habla de intuición y también de suerte, porque las olas son impredecibles. ¿Cómo lo consideras desde tu experiencia?

Sí, definitivamente. El deporte del surf es como la vida, muy poco predecible, pues estás en constante movimiento. Es por eso que lo mejor que uno podría hacer es tratar de controlar las cosas que sí se pueden; y las que no, pues no debes pensar en eso, pero sí necesitas tener un buen equipo, darle mucha dedicación a lo que haces y entrenar fuerte para que, cuando venga la oportunidad, estés listo y corras esa ola de la mejor manera.

¿Y cómo ves a la nueva generación femenina que va surgiendo?

Cada día están más fuertes. Tenemos un semillero, tanto a nivel femenino como masculino. Por ejemplo, Catalina Zariquiey hace poco quedó segunda del mundo en la categoría junior, en el evento más competitivo. Además, Sofía Artieda está consiguiendo resultados increíbles, pues salió campeona panamericana hace poco. También está Daniella Rosas, quien compite mucho en Brasil y gana casi todos los eventos; y Arena Rodríguez está corriendo fuertísimo… tenemos mucho talento.

Para el próximo año, con la llegada de los Juegos Panamericanos, el surf surge como uno de los puntos fuertes para la delegación peruana...

Sí, el surf es un deporte que trae muchas medallas al Perú y estamos emocionados. Creo que todos los surfistas estamos felices con que los Panamericanos regresen a Lima, a Punta Rocas, que es como nuestro Estadio Nacional. Seguro que vamos a traer muchas medallas, así como fue en 2019, cuando justamente Daniella Rosas fue la campeona panamericana junto con Lucca Mesinas. Pienso que se vienen buenos resultados para el deporte.

Finalmente, desde tu perspectiva profesional, ¿se demoraron en incluir al surf en los Juegos Olímpicos? Sí llegaste a competir en Tokio 2021...

Sí, tuve el honor de participar en los primeros juegos con la inclusión del surf. Fue una vivencia espectacular. Como deportista, no hay mejor experiencia que participar en los Olímpicos. Pienso que se demoró un poco en aparecer porque es un deporte un poco subjetivo y también hay mucha conexión con la naturaleza, de si viene o no la ola. A veces es difícil entender esta disciplina de esa manera, pero qué bueno que ya está ahí, porque hace vibrar a la gente cuando se ve a un surfista domar la ola… es increíble.