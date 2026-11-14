Universitario de Deportes consiguió una importante victoria por 3-1 frente a Alianza Lima en la primera final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Sofía Oxandabarat fue una de las figuras del clásico tras marcar un doblete en el estadio Monumental de Ate. La atacante uruguaya anotó el segundo y tercer tanto del equipo dirigido por Carlos Véliz.

Fotos: Paloma del Solar / @photo.Gec

El marcador se abrió con un gol de la defensa uruguaya Stephanie ‘Fefa’ Lacoste, quien puso el 1-0 para Universitario. Posteriormente, Oxandabarat apareció por el segundo palo para ampliar la ventaja a 2-0. La delantera volvió a hacerse presente en el segundo tiempo y convirtió el tercer tanto de las ‘cremas’, que consiguieron una diferencia de 3 goles en el encuentro.

Alianza Lima intentó reaccionar y logró descontar por intermedio de su capitana, quien definió cruzado para establecer el 3-1 definitivo. Sin embargo, el equipo blanquiazul no pudo revertir el resultado y terminó con una desventaja de 2 goles de cara al siguiente compromiso de la serie.

Fotos: Paloma del Solar / @photo.Gec

Con este resultado, Universitario toma ventaja en la definición del Torneo Clausura 2026. El equipo crema buscará mantener la diferencia en el partido de vuelta, mientras que Alianza Lima tendrá que conseguir una victoria para intentar cambiar el rumbo de la final. La serie definirá al campeón de esta etapa de la Liga Femenina.