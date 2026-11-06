Después de un mal primer semestre, Sporting Cristal recuperó la esencia en el Torneo Clausura y está ilusionado con acceder a los playoffs por el título nacional. En casa, el plantel del técnico Roberto Mosquera ha sacado su mejor versión y esa fue la base para subir a la cima de la tabla: dependen de sí mismos para coronarse, pero viendo de reojo lo que hagan Universitario y Sport Huancayo (todos igualados en 31 puntos). Luego de vencer a FC Cajamarca, Diego Enríquez, portero celeste, hizo su análisis de cara a las dos fechas que restan del campeonato.

Otra vez celebraron en casa. ¿Cómo toman la buena racha?

Es un resultado importantísimo (5-0). Teníamos claro que era fundamental ganar. FC Cajamarca es un equipo muy complicado y en el primer tiempo nos hizo las cosas difíciles, pero se logró el triunfo en el complemento.

Están en un buen momento. Luego de ganar el clásico, ahora consiguieron una goleada...

Sí. Como decía, era crucial obtener los tres puntos para respaldar la victoria que logramos contra Alianza Lima. Creo que, al principio, el equipo estuvo un poco cansado, aunque, después, con el paso de los minutos, nos acomodamos. En el primer tiempo tuvimos chances, pero no las concretamos; y en el segundo tiempo, con más tranquilidad en el ataque, pudimos hacer los goles.

Ahora, falta que Universitario o Sport Huancayo caigan en alguna de las fechas restantes del Torneo Clausura...

Sí. Bueno, en primer lugar nos vamos a enfocar en nosotros. De todas maneras, tenemos que ver la tabla de posiciones. Sabemos que la “U” tiene partidos complicados y trabajaremos para dar pelea hasta el final.

Hernán Barcos se ha convertido en uno de los más queridos por los hinchas...

Sí, es bastante reconocido. Es un gran delantero y Michael Hoyos también. Estamos muy contentos por tenerlos en el plantel.

Por lo ocurrido con Pablo Guede, ¿tienen la preocupación de que Barcos sea sancionado?

La verdad, no, porque no hizo nada. En los videos se ve que retrocede y no reacciona. Eso ya queda en manos de los encargados de la Comisión Disciplinaria.

¿Qué decir de ese polémico momento extradeportivo?

Es lamentable, pues el partido ya había acabado. Si bien habíamos ganado al último minuto, ya no había peleas ni nada en la cancha. Después, el tema ocurrió cerca de los camerinos. Puede ser parte del fútbol, dado que uno acaba con la adrenalina alta, así que se entiende por ese lado.

¿Sorprendió la reacción de Guede siendo el técnico de Alianza Lima?

Sí, pero ya está en ellos corregir eso. Nosotros no nos metemos en lo que pase en el cuadro rival.