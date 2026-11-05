Universitario enfrentó a Sport Boys en un partido pendiente. (Foto: GEC)
Universitario enfrentó a Sport Boys en un partido pendiente. (Foto: GEC)

Universitario dependía de sí mismo para coronarse en el Torneo Clausura, pues tenía un partido menos. Sin embargo, los dirigidos por el DT Fabián Bustos no aprovecharon la oportunidad y solo empataron 2-2 con Sport Boys en el Estadio Monumental. De este modo, hay triple empate en la cima de la tabla de posiciones y Sporting Cristal pasa a tener el favoritismo por su mejor diferencia de goles.

Así va la tabla del Torneo Clausura

A falta de dos fechas para que termina el Torneo Clausura, así va la tabla de posiciones.

#EquiposPJPGPEPPPTS.DIF.
1.Sporting Cristal15101431+17
2.Universitario1594231+11
3.Sport Huancayo15101431+8
4.Deportivo Garcilaso1591528+12
5.Alianza Lima1584328+8
6.Alianza Atlético1591528+1
7.Melgar1575326+8
8.Juan Pablo II1574425+8
9.Sport Boys1574425+8
10.Cusco FC1580724+5
11.Atlético Grau1553718-6
12.Cienciano1552817-3
13.Comerciantes Unidos1536615-1
14.Los Chankas1534813-16
15.ADT1525811-13
16.CD Moquegua1525811-14
17.FC Cajamarca15321011-16
18.UTC1512125-15

Programación fecha 16 del Torneo Clausura

A continuación, así se disputará la fecha 16 del Torneo Clausura, la penúltima del calendario regular:

Viernes 6 de noviembre

  • 3:00 p. m. - Atlético Grau vs. Cusco FC

Sábado 7 de noviembre

  • 1:00 p. m. - ADT vs. Sporting Cristal
  • 3:30 p. m. - FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
  • 6:00 p. m. - Melgar vs. Juan Pablo II
  • 8:30 p. m. - Cienciano vs. Sport Huancayo

Domingo 8 de noviembre

  • 1:00 p. m. - Los Chankas vs. Alianza Lima
  • 3:30 p. m. - Sport Boys vs. UTC
  • 6:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
  • 8:30 p. m. - Universitario vs. CD Moquegua

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