Universitario dependía de sí mismo para coronarse en el Torneo Clausura, pues tenía un partido menos. Sin embargo, los dirigidos por el DT Fabián Bustos no aprovecharon la oportunidad y solo empataron 2-2 con Sport Boys en el Estadio Monumental. De este modo, hay triple empate en la cima de la tabla de posiciones y Sporting Cristal pasa a tener el favoritismo por su mejor diferencia de goles.

Así va la tabla del Torneo Clausura

A falta de dos fechas para que termina el Torneo Clausura, así va la tabla de posiciones.

# Equipos PJ PG PE PP PTS. DIF. 1. Sporting Cristal 15 10 1 4 31 +17 2. Universitario 15 9 4 2 31 +11 3. Sport Huancayo 15 10 1 4 31 +8 4. Deportivo Garcilaso 15 9 1 5 28 +12 5. Alianza Lima 15 8 4 3 28 +8 6. Alianza Atlético 15 9 1 5 28 +1 7. Melgar 15 7 5 3 26 +8 8. Juan Pablo II 15 7 4 4 25 +8 9. Sport Boys 15 7 4 4 25 +8 10. Cusco FC 15 8 0 7 24 +5 11. Atlético Grau 15 5 3 7 18 -6 12. Cienciano 15 5 2 8 17 -3 13. Comerciantes Unidos 15 3 6 6 15 -1 14. Los Chankas 15 3 4 8 13 -16 15. ADT 15 2 5 8 11 -13 16. CD Moquegua 15 2 5 8 11 -14 17. FC Cajamarca 15 3 2 10 11 -16 18. UTC 15 1 2 12 5 -15

Programación fecha 16 del Torneo Clausura

A continuación, así se disputará la fecha 16 del Torneo Clausura, la penúltima del calendario regular:

Viernes 6 de noviembre

3:00 p. m. - Atlético Grau vs. Cusco FC

Sábado 7 de noviembre

1:00 p. m. - ADT vs. Sporting Cristal

3:30 p. m. - FC Cajamarca vs. Alianza Atlético

6:00 p. m. - Melgar vs. Juan Pablo II

8:30 p. m. - Cienciano vs. Sport Huancayo

Domingo 8 de noviembre