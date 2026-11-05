Universitario dependía de sí mismo para coronarse en el Torneo Clausura, pues tenía un partido menos. Sin embargo, los dirigidos por el DT Fabián Bustos no aprovecharon la oportunidad y solo empataron 2-2 con Sport Boys en el Estadio Monumental. De este modo, hay triple empate en la cima de la tabla de posiciones y Sporting Cristal pasa a tener el favoritismo por su mejor diferencia de goles.
Así va la tabla del Torneo Clausura
A falta de dos fechas para que termina el Torneo Clausura, así va la tabla de posiciones.
|#
|Equipos
|PJ
|PG
|PE
|PP
|PTS.
|DIF.
|1.
|Sporting Cristal
|15
|10
|1
|4
|31
|+17
|2.
|Universitario
|15
|9
|4
|2
|31
|+11
|3.
|Sport Huancayo
|15
|10
|1
|4
|31
|+8
|4.
|Deportivo Garcilaso
|15
|9
|1
|5
|28
|+12
|5.
|Alianza Lima
|15
|8
|4
|3
|28
|+8
|6.
|Alianza Atlético
|15
|9
|1
|5
|28
|+1
|7.
|Melgar
|15
|7
|5
|3
|26
|+8
|8.
|Juan Pablo II
|15
|7
|4
|4
|25
|+8
|9.
|Sport Boys
|15
|7
|4
|4
|25
|+8
|10.
|Cusco FC
|15
|8
|0
|7
|24
|+5
|11.
|Atlético Grau
|15
|5
|3
|7
|18
|-6
|12.
|Cienciano
|15
|5
|2
|8
|17
|-3
|13.
|Comerciantes Unidos
|15
|3
|6
|6
|15
|-1
|14.
|Los Chankas
|15
|3
|4
|8
|13
|-16
|15.
|ADT
|15
|2
|5
|8
|11
|-13
|16.
|CD Moquegua
|15
|2
|5
|8
|11
|-14
|17.
|FC Cajamarca
|15
|3
|2
|10
|11
|-16
|18.
|UTC
|15
|1
|2
|12
|5
|-15
Programación fecha 16 del Torneo Clausura
A continuación, así se disputará la fecha 16 del Torneo Clausura, la penúltima del calendario regular:
Viernes 6 de noviembre
- 3:00 p. m. - Atlético Grau vs. Cusco FC
Sábado 7 de noviembre
- 1:00 p. m. - ADT vs. Sporting Cristal
- 3:30 p. m. - FC Cajamarca vs. Alianza Atlético
- 6:00 p. m. - Melgar vs. Juan Pablo II
- 8:30 p. m. - Cienciano vs. Sport Huancayo
Domingo 8 de noviembre
- 1:00 p. m. - Los Chankas vs. Alianza Lima
- 3:30 p. m. - Sport Boys vs. UTC
- 6:00 p. m. - Deportivo Garcilaso vs. Comerciantes Unidos
- 8:30 p. m. - Universitario vs. CD Moquegua