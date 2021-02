Emanuel Herrera brilló la temporada pasada con Sporting Cristal. El argentino fue elegido como el ‘Mejor Jugador del Año’ de la Liga 1 2020 luego de llevar al cuadro de Roberto Mosquera a levantar su título 20 del fútbol peruano. La noticia de su partida a Argentinos Juniors sorprendió a más de uno, debido a que todo hacía indicar que se quedaría en el club. Tal parece que desde la dirigencia celeste no hicieron lo suficiente para retenerlo.

Según informó el atacante en conversación con ‘Las Voces del Fútbol’, buscó quedarse en Cristal, pero no existió mayor comunicación por parte del comando técnico ni de la dirigencia.

“Yo tenía la intención de continuar en Cristal, estaba cómodo ahí. Los estuve llamando y nunca me respondieron. Me hubiera gustado que me llamen, solamente hablé con el ayudante y el preparador físico”, dijo Herrera.

“No hablé con nadie, ni presidente, ni gerente deportivo ni con Roberto Mosquera. Me duele que no me hayan llamado para despedirse, por lo menos que lo hagan como corresponde, no solo por redes sociales”, agregó el máximo artillero del torneo peruano 2020.

Sporting Cristal decidió contratar a Marcos Riquelme tras la partida de Herrera. El atacante fue consultado por la llegada del exBolívar.

“Qué se yo de (Marcos) Riquelme, no tengo idea, eso pregúntenselo a él. Uno no sabe que pueda pasar en un futuro (de volver), yo no tenía planeado irme de Cristal, pero esto es fútbol y son cosas que pasan”, finalizó la ‘Maquinaria’.