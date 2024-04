Sporting Cristal venció 2-0 a Cusco FC este domingo 21 de abril en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Apertura de Liga 1-2024. Con este resultado el club celeste recuperó la primera posición en la tabla de posiciones.

La victoria fue concretada c on los goles de Yoshimar Yotún y José Zevallos. Además, para este partido regresó a la cancha Martín Cauteruccio, quien no jugaba desde inicios de marzo pasado.

“Tuve mucha ansiedad por la vuelta, pero (estoy) contento por volver y el recibimiento de nuestra gente (...) Feliz por el triunfo, aunque me voy un poco triste porque no pude marcar”, dijo Martín Cauteruccio a la Liga 1 Max.

Estas fueron las alineaciones:

Sporting Cristal: Renato Solis; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio da Silva, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún; Santiago González, Joao Grimaldo e Irven Ávila.

Cusco FC: Andy Vidal, José Zevallos, Rubén Ramírez, Alan Pérez, Jonathan Bilbao, Oswaldo Valenzuela, Lisardo Vásquez, Iván Colman; Luca Colitto, Nicolás Silva y Juan Tévez.

