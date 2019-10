Sporting Cristal vs. Pirata se enfrentan por la Liga 1 Clausura vía Gol Perú

Síguenos en Facebook

Sporting Cristal vs. Pirata FC se enfrentan mañana 20 de octubre por la fecha 12 de la Liga 1 Clausura en el estadio Alberto Gallardo desde las 11:15 a.m. y con transmisión de Gol Perú. No te pierdas el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque en el que los celestes pueden alcanzar el liderato del torneo peruano.

En una fecha que comenzó con el empate de Alianza Lima, Sporting Cristal tiene la oportunidad de tomar el liderato de la tabla de posiciones de la Liga 1 Clausura. Primero, necesita derrotar a Pirata FC que visita el Gallardo urgido de un triunfo para seguir soñando con la permanencia en la Primera División.

Sporting Cristal vs. Pirata FC: horas y canales en el mundo



Perú 11:15 p.m. | Gol Perú

México 11:15 p.m. |

Ecuador 11:15 p.m. |

Colombia 11:15 p.m. |

Bolivia 12:15 p.m. |

Paraguay 12:15 p.m. |

Venezuela 12:15 p.m. |

Argentina 1:15 p.m. |

Brasil 1:15 p.m. |

Chile 1:15 p.m. |

Uruguay 1:15 p.m. |

España 6:15 p.m. |

Luego de dos fechas en las que no contó con sus seleccionados, el técnico de Sporting Cristal tendrá la chance de incorporar en su equipo a Patricio Álvarez y Christofer Gonzales para el choque contra Pirata FC. Pero eso no significa que el equipo esté completo.

Los rimenses sufrirán cuatro ausencias importantes contra el 'Bucanero': Horacio Calcaterra, Martín Távara y Christian Palacios no jugarán por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que Cristian Ortíz está lesionado y ha sido descartado para este cotejo.

En tanto que Pirata FC lucha por no descender, pero vive una dura crisis institucional que han llevado a que el entrenador Carlos Cortijo manifieste su preferencia a descender ante la falta de pagos del plantel lambayecano.

"Estamos enfocados en sacar un buen resultado contra Sporting Cristal. Sabemos que estamos solos porque la gente, cuando se empata como ante Sport Boys, se esconden. Pero la única manera de seguir reclamando lo que nos deben es ganar", indicó.

Recordemos que los norteños llegan de una derrota sufrida ante Alianza Lima en Matutye (3-2) y un empate contra Sport Boys (1-1) en la fecha anterior.

En el Apertura,. Pirata FC y Sporting Cristal empataron sin goles en partido jugado en el estadio de Olmos.

Sporting Cristal vs. Pirata FC: probables alineaciones



Sporting Cristal: Patricio Álvarez; Johan Madrid, Renzo Revoredo, Omar Merlo, Nilson Loyola; Carlos Lobatón, Jorge Cazulo, Fernando Pacheco, Brandon Palacios, Christofer Gonzales; Christopher Olivares.

Pirata FC: Paolo Izaguirre; Ronaldo Andía, Guillermo Echeandía, Jimmy Valoyes, Nicolás Raguso; Paolo Bustamante, Mario Palomino, Junior Aguirre, Mario Ramírez, Anderson Cueto; Mario Ceballos.

Sporting Cristal vs. Pirata FC | Precios de las entradas



Occidente Flaco Quesada S/ 60.00

Occidente Flaco Quesada - CONADIS S/ 45.00

Oriente Diamante Uribe S/ 30.00

Oriente Diamante Uribe - CONADIS S/ 24.00

Popular Chorri Palacios S/ 15.00

Occidente Flaco Quesada - Niño adulto mayor S/ 15.00

Popular Chorri Palacios - CONADIS S/ 12.00

Oriente Diamante Uribe - Niño Adulto mayor S/ 10.00

Tribuna Familiar Oriente - x3 (2 Adultos y 1 Niño) S/ 10.00

Tribuna Familiar Oriente - x2 (1 Adulto y 1 Niño) S/ 7.50

Popular Chorri Palacios - Niño/Adulto mayor S/ 5.00

Sporting Cristal vs. Pirata FC | Aquí se jugará el partido