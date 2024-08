Este lunes 12 de agosto, Stefano Peschiera regresó tras ganar la medalla de bronce en 32 años en los Juegos Olímpicos París 2024. El velerista nacional fue recibido por una gran cantidad de peruanos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En declaraciones a la prensa, Peschiera expresó su emoción por el gran recibimiento que tuvo y dejó un mensaje al país.

“ Es un honor para mí representar al Perú siempre, esta medalla es para todos ustedes, que la disfrutemos y que en el futuro vengan más. No estamos acostumbrados a este recibimiento en nuestro deporte, una medalla olímpica es importante, amerita, el Perú se lo merece y estoy muy entusiasmado ”, sostuvo.

Antes de la llegada del deportista, una gran cantidad de compatriotas le expresaron muestras de cariño y agradecimiento por su esfuerzo en la modalidad de dinghy masculino. Incluso, lo esperó una banda completa de músicos del colegio Alfonso Ugarte de Santa Anita por invitación del IPD.

Posteriormente, el velerista señaló que pudo lograr el objetivo que tenía desde niño, gracias al apoyo de su familia.

“ Esta medalla significa un sueño cumplido, un sueño que tenía desde muy chiquito, cuando mi abuelo me enseñó a navegar. Es el fruto de un trabajo bien hecho. Yo no lo creía, tuve que confirmarlo. Cuando vino mi entrenador a darme la noticia, no lo podía creer. Entré en llanto, esto significa muchísimo para mí ”, declaró Peschiera.

