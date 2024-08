El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, respondió a críticas por señalar que en Perú “no se pasa hambre” y que se “come de manera contundente”, y en vez de disculparse, aseguró que sus declaraciones fueron “sacadas de contexto”.

Lejos de hacer un mea culpa, el titular de Agricultura dijo: “Si usted menciona solo esa partecita de mi declaración y no lo siguiente, comprendo el malestar que puede causar en muchas personas. Sin duda, lamento que se saque una frase descontextualizada y al escuchar eso, entiendo que cause indignación”, señaló a Canal N.

No obstante, Ángel Manero se ratificó en sus declaraciones previas, asegurando que en Perú la gente no pasa hambre: “Esa es una frase que no la podemos permitir. El Perú es la capital de la gastronomía mundial. Decir que 17 millones de peruanos pasan hambre me parece hasta insultante, no se puede decir que los peruanos pasan hambre porque esto es en un segmento de la población ”, refirió.

Como se recuerda, durante una conferencia de prensa del Gabinete Ministerial que se realizó el último miércoles 7 de agosto, el ministro Ángel Manero, dio unas polémicas declaraciones sobre la crisis alimentaria en nuestro país.

Es preciso indicar que el ministro Ángel Manero dio las polémicas declaraciones días atrás en contestación al último informe que realizó la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) y que reveló que en el país el 51% de la población se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria moderada y grave.

“Hace unas semanas se publicó un informe de la FAO, donde mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria y algunos titulares decían que hay 17 millones de peruanos con hambre, lo es tremendista. El mismo informe de la FAO establece categorías de inseguridad: moderada y grave”, manifestó.

