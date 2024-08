El congresista Carlos Zeballos informó que se retirará de la bancada Podemos Perú y pasará a ser parte del grupo de legisladores no agrupados.

El legislador refirió que su decisión no busca algún beneficio propio, por lo que aseguró que permanecerá como no agrupado, para no afectar a la dicha bancada respecto a las presidencias de comisiones.

“Por el tema de Guido Bellido no tengo ningún inconveniente. Por el tema del señor Darwin Espinoza no quiero hablar, no tengo problemas con él, pero ya lo he dicho en un programa que si él ingresaba a la bancada de Podemos yo me iba a retirar ”, sostuvo.

“Mi decisión ya está tomada, me estoy retirando de la bancada (Podemos Perú)”, dijo a Canal N el parlamentario Carlos Zeballos, quien se sumará a los legisladores que no tienen bancada como Carlos Anderson, Flor Pablo, Maricarmen Alva y Margot Palacios.

Tras su decisión, Podemos Perú volvería a tener 13 miembros y Alianza Para el Progreso (APP) seguiría con 14 .

Carlos Zeballos indicó que el mes pasado presentó la inscripción de su partido político Cooperación Popular, que también es integrado por otros exparlamentarios de Acción Popular.

