Tras el incidente en un bar del distrito de Barranco, la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, se pronunció a través de sus redes sociales y dijo que la agresión vino de un grupo de desadaptados.

La madrugada del domingo 4 de agosto, se difundió a través de las redes sociales videos donde se observa a un grupo de asistentes al bar La Noche de Barranco, insultando a la legisladora y le exigieron que se retire del establecimiento. Ante ello, Patricia Chirinos tuvo que retirarse aunque al salir mostró un peculiar gesto con la mano enseñando el dedo medio.

Junto a la parlamentaria también estuvo su colega de Acción Popular, Luis Aragón, quien también lamento dicha situación.

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio”, indicó Patricia Chirinos en su cuenta de “X”, antes Twitter.

Además, agregó: “La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante . En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad”.

Tras ello, la bancada de Avanza País se solidarizó con la legisladora Patricia Chirinos, también a través de sus redes sociales. “Desde Avanza País rechazamos firmemente cualquier forma de agresión como mecanismo para manifestar discrepancias o descontentos. Por ello, nos solidarizamos con la congresista, ante las agresiones que recibió”, se indica.

En tanto, la expresidenta del Congreso y exjefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, sostuvo que en el “contexto en que a los ciudadanos nos han quitado todas las posibilidades de actuar institucionalmente contra la clase política corrupta, la sanción moral es una de las acciones más importantes que nos toca emprender”.

“Que no se sientan impunes, porque así vamos a responder”, agregó.

