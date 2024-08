Luego que el exesposo de Karla Tarazona, Rafael Fernández, publicó mensajes -a manera de indirecta- sobre el beso de ella con Christian Domínguez, la conductora le respondió al empresario.

Cabe precisar que el programa de Magaly Medina dio cuenta que Christian Domínguez y Karla Tarazona, quienes tienen un hijo, habrían retomado su relación sentimental. “Volvieron. Aunque lo negaron mil veces, Christian Domínguez y Karla Tarazona sellan su retorno con este beso”, se indicó en el programa de espectáculos.

Ante ello, el exesposo no demoró en pronunciarse, pues compartió mensajes en sus redes sociales, en los que da entender que se sentiría decepcionado, y que el video confirmaría las sospechas que tenía durante su matrimonio.

“Odio darme cuenta que lo que sospechaba era real. ¿Pasa no? Que tenemos como ese sexto sentido que nos dice que algo anda mal y que algo está pasando. Sin embargo, confías y sigues, pero al tiempo descubres que todo lo que pensaste fue cierto. Y odio el momento porque ahí te das cuenta que invertiste tu tiempo y ofreciste tu confianza a una persona que no se lo merecía”, se escucha en el mensaje republicado.

Asimismo, en otro se escucha: “Yo creo que no hay nada que me guste más que me mientan cuando ya sé toda la verdad. Me gusta mucho ver lo miserable que puede ser una persona”.

Tras ello, Karla Tarazona comentó sobre su exesposo. “Mi expareja es la persona menos indicada en hacer comentarios. Jamás he sido una persona infiel, esto se ha dado dos años después de haberme divorciado. Si a mí me quieren lapidar por regresar, ese es tema de cada uno”, enfatizó en el programa “Power Sensuales” de Radio Panamericana.

