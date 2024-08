Luego de la expulsión por parte de los asistentes de un bar, a la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, y a su colega Luis Aragón, la Municipalidad de Barranco anunció que se iniciarán “acciones indagatorias” en el establecimiento.

Como se sabe, ambos legisladores prácticamente fueron expulsados del bar La Noche de Barranco, en medio de abucheos. Patricia Chirinos salió del local mostrando un gesto ofensivo con la mano: enseñando el dedo medio.

Tras el hecho, la Municipalidad de Barranco emitió un comunicado a través de las rede sociales en contra de las agresiones verbales contra los congresistas y aseguró que la Gerencia de Fiscalización y Seguridad Ciudadana notificará al local para conocer más detalles de los sucesos.

“Todo ciudadano tiene derecho a sentirse libre de acudir a cualquier lugar público para su disfrute. Por nuestra parte, venimos tomando acciones indagatorias y vamos a notificar al local para conocer la versión de los hechos”, se lee.

La parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, también se pronunció a través de sus redes sociales:

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio”, indicó en su cuenta de “X”

“Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante ”, señaló.

