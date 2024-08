Durante una conferencia de prensa del Gabinete Ministerial que se realizó hoy miércoles 7 de agosto, el ministro Angel Manero, dio unas polémicas declaraciones sobre la crisis alimentaria en nuestro país.

“En el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente”, manifestó el titular del Midagri.

“Hace unas semanas se publicó un informe de la FAO, donde mencionaba que 17 millones de peruanos pasaban por un proceso de inseguridad alimentaria y algunos titulares decían que hay 17 millones de peruanos con hambre, lo es tremendista. El mismo informe de la FAO establece categorías de inseguridad: moderada y grave”, manifestó.

“Lo que tenemos que decir es que, en el Perú, no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente. Lo que sí podríamos decir es que no hay calidad alimentaria o no hay una dieta saludable. Ahí es importante mejorar la ingesta de carne, huevo y leche”, agregó.

Pese a los comentarios del ministro Manero, en un reporte de INEI demuestra que en el 2023 la pobreza en Perú aumentó hasta el 29% desde un 27.5%. Con ello, alcanzó a más de 9.78 millones de peruanos. Solo en el último año, se sumaron casi 600 mil.

Asimismo, la pobreza extrema fue de 5.7%, creciendo desde un 5% en 2022. Se registra que 1.9 millones de peruanos se encuentra en esta condición, casi 250 mil más que hace un año.