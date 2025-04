Antauro Humala, condenado por la muerte de cuatro policías durante el “Andahuaylazo”, se refirió a la sentencia en contra de su hermano Ollanta, condenado a 15 años de prisión por los aportes ilícitos recibidos de Odebrecht y Venezuela para sus campañas presidenciales de 2006 y 2011.

El menor de los Humala Tasso, en una entrevista en redes sociales, enfatizó que, pese a que su pariente exmandatario estará privado de su libertad, no piensa visitarlo en el penal de Barbadillo.

“Es imposible que lo visite, porque no visito traidores, no visito ladrones. Yo puedo visitar rebeldes, él no fue rebelde, él no está en la cárcel por rebelde, está en la cárcel por ladrón”, sostuvo Antauro Humala.

Como se sabe, el Poder Judicial condenó al expresidente Ollanta Humala y su esposa a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos por los aportes ilícitos que recibió el Partido Nacionalista en las campañas del 2006 y 2011.

Cabe recordar que Antauro Humala no podrá ser candidato a la presidencia en 2026 debido a que su partido, A.N.T.A.U.R.O. fue declarado ilegal.