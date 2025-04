“¿Cuánto hay de nostalgia en tus shows?”, le preguntamos al cantautor chileno Juan Guillermo Aguirre, o mejor dicho Capitán Memo, intérprete de canciones que caracterizaron a los más populares dibujos animados de los años setenta y ochenta. “En mis conciertos la nostalgia está en el aire, y sobre todo en el corazón de la gente”, responde contundente el también cantautor que ofrecerá un concierto el domingo 4 de mayo en el Día del Cómic Festival. Los temas de “He-Man”, “Ángel, la niña de las flores”, “El Vengador”, “Capitán Futuro”, “Sport Billy”, “El Hombre Araña”, “La Pequeña Lulú”, “Los Cuatro Fantásticos” se escucharán en una noche no solo para fanáticos.

¿En tus conciertos cuál es la reacción a tus canciones de los niños de antes, hoy adultos? La reacción del público en todos los países es la misma, es de emoción y mucha nostalgia, eso te impacta muchísimo. Escuchar las canciones y ver las imágenes, porque nuestro show es con imágenes, se reproduce un ambiente algo especial, y en todas partes es lo mismo. Fíjate que hemos recorrido ya 16 países con el espectáculo, y en todos los países pasa absolutamente lo mismo.

Definitivamente la música te transporta a momentos especiales de tu vida. Sí, parece que todo el mundo era más feliz antes, me doy cuenta que todo el mundo, cuando es niño es más feliz. Después vienen las responsabilidades, el trabajo, el futuro, estudiar, los hijos, y se pone más problemática la vida.

¿Cuándo te diste cuenta que eras un fenómeno, que cada vez que hacías un concierto la gente se emocionaba? Me di cuenta y de una forma impresionante, cuando lanzamos en Chile “El regreso de los robots” en 2004. Me acuerdo que fue en una discoteca que se llamaba Blondie, y estuvieron muchos artistas de televisión muy importantes en Chile, y ahí me presentaron como el cantante de los dibujos animados. Todos creían que era mexicano, español, no sabían que era chileno, y empezaron a entrevistarme por todos lados, en la televisión, en las noticias, fueron dos semanas intensas.

¿Te sorprendiste por la acogida a un repertorio que no imaginabas que tuviera repercusión? Todo el mundo quería saber de las canciones, y estoy hablando de abril de 2004. Luego de esa presentación la compañía grabó todos los discos de nuevo que yo produje. Luego armamos la banda, hicimos un primer show que fueron 3 mil personas y yo no podía creerlo, fue una cosa tan increíble, y toda la gente gritando Memo, Memo.

¿Y lo de Capitán Memo, cómo sale? Buscando un nombre al grupo surgió Súper band, La Súper Banda, Los Súper Héroes, yo tampoco quería usar mi nombre cantando. De repente un tipo estaba haciendo la carátula y me dice: qué te parece Capitán Memo. Estaba de moda Capitán Futuro,y yo le respondí, da lo mismo, ponga el nombre que pongas, si funciona, funciona. Y así fue.

¿Cuáles son las canciones que más te piden en los shows?Depende del país, por ejemplo fuimos a hacer una gira a México recién, en marzo, y allá piden mucho las canciones de los personajes de Marvel como El Hombre Araña, Capitán América, Pero también no puedo dejar de cantar las canciones de He Man, Popeye, La abeja Maya, esas son las canciones más populares en México. En Perú, hace muchos años que no voy, pero es un público muy parecido al chileno y piden el Rey Arturo, La pequeña Lulú, Ángel, la niña de las flores, Capitán Futuro, entre otros.

¿También va gente joven a tus conciertos? El público que asiste está entre 35 a 55 años, lo que pasa es que hemos tocado mucho en clubes nocturnos que son a las dos de la mañana, en clubes de rock, porque he tenido una aceptación muy grande en el mundo rockero. Pero esto se ha ido transformando, porque estos rockeros tienen hijos y quieren ir a cantar esas canciones con sus hijos, y los hijos ya conocen las canciones y las saben mejor que yo. Hemos ido transformando un poquitito a Capitán Memo, hemos agrandando el espectro para llegar a más gente, para que más gente lo disfrute, tenemos mucho orgullo de nuestro trabajo y nos ha ido muy bien.