Emilio Jaime fue consultado sobre Leslie Shaw, luego de que la rubia lanzara du ras críticas sobre él. “Para gusto y colores... ella puede decir que no le gusta como canto, a mí no me encanta (como canta) puedo decir que técnicamente a mí me parece muy nasal”, manifestó el artista urbano sobre la voz de Shaw. (Video: América TV)