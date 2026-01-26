1de 13
Sporting Cristal celebró ante su hinchada una sólida victoria en la Tarde Celeste
Sporting Cristal celebró ante su hinchada una sólida victoria en la Tarde Celeste

2de 13
El equipo rimense derrotó 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador en el Alberto Gallardo
El equipo rimense derrotó 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador en el Alberto Gallardo

3de 13
La Tarde Celeste dejó buenas sensaciones en la antesala del Torneo Apertura
La Tarde Celeste dejó buenas sensaciones en la antesala del Torneo Apertura

4de 13
Cristal mostró contundencia ofensiva en su último partido de preparación
Cristal mostró contundencia ofensiva en su último partido de preparación

5de 13
Cristal aprueba su examen internacional en la Tarde Celeste
Cristal aprueba su examen internacional en la Tarde Celeste

6de 13
El cuadro celeste venció 3-1 a Universidad Católica de Ecuador en su presentación oficial
El cuadro celeste venció 3-1 a Universidad Católica de Ecuador en su presentación oficial

7de 13
Cristal gana y deja buenas sensaciones antes del Torneo Apertura
Cristal gana y deja buenas sensaciones antes del Torneo Apertura

8de 13
Ávila, Santana y Vizeu marcaron en el triunfo celeste en el Alberto Gallardo
Ávila, Santana y Vizeu marcaron en el triunfo celeste en el Alberto Gallardo

9de 13
Triunfo celeste en la Tarde Celeste
Triunfo celeste en la Tarde Celeste

10de 13
El conjunto bajopontino cerró su pretemporada con una actuación sólida ante su público
El conjunto bajopontino cerró su pretemporada con una actuación sólida ante su público

11de 13
El equipo rimense derrotó 3-1 a U. Católica en su último amistoso de preparación
El equipo rimense derrotó 3-1 a U. Católica en su último amistoso de preparación

12de 13
El conjunto bajopontino cerró su pretemporada con una actuación sólida ante su público
El conjunto bajopontino cerró su pretemporada con una actuación sólida ante su público

13de 13
La Tarde Celeste dejó buenas sensaciones en la antesala del Torneo Apertura
La Tarde Celeste dejó buenas sensaciones en la antesala del Torneo Apertura

TAGS RELACIONADOS