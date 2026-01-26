1de 13
Sporting Cristal celebró ante su hinchada una sólida victoria en la Tarde Celeste
El equipo rimense derrotó 3-1 a la Universidad Católica de Ecuador en el Alberto Gallardo
Ávila, Santana y Vizeu marcaron en el triunfo celeste en el Alberto Gallardo
