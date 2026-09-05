El técnico del FBC Melgar, Miguel Rondelli, admitió en conferencia de prensa que su equipo vive una racha negativa de cara al compromiso de este domingo 6 de septiembre ante ADT de Tarma, que se disputará a las 18:30 horas en el Estadio Monumental de la UNSA.

Frente a esta “mala racha”, el Dominó necesita sumar de a tres a fin de no seguir perdiendo terreno en la clasificación. Melgar se ubica en la novena posición con 11 puntos, tras tres triunfos, dos empates y dos derrotas en lo que va del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El estratega descartó que se trate de irregularidad y fue claro al calificar el momento de Melgar como “campaña floja”, por lo que urge los tres puntos y no sumar de a uno. “Es una mala racha que tenemos que superar. Para mí, irregular es cuando uno gana, pierde, gana, pierde. Si uno gana, gana, gana, pierde, no es irregular. Y si uno pierde, empata, pierde, empata, pierde, gana, tampoco es irregular. Entonces sigo sosteniendo lo mismo. Estamos en una mala racha (...) Es una campaña floja. Tenemos que sumar de a tres, no nos sirve sumar de a uno o no sumar”, dijo en la conferencia, previo al compromiso.

ABIERTA LA POSIBILIDAD DE CAMBIOS

Sobre la posibilidad de rotar a sus titulares para el partido ante ADT, Rondelli no cerró la puerta a modificaciones y, hasta el viernes, aseguró que todo el equipo se encuentra en buenas condiciones.

Respecto a la inclusión de Horacio Orzán, el técnico comunicó que está recuperado completamente e irá sumando minutos de a poco por la cantidad de tiempo que estuvo sin jugar. “Entonces hay que llevarlo de a poco. No hay que condicionarlo. Si todo va bien, nos va a venir muy bien esa para de fecha FIFA, porque va a poder sostener entrenamientos de alta intensidad”, explicó.

Consultado por la falta de contundencia del conjunto rojinegro, Rondelli resaltó que no se puede practicar la eficacia, pero falta finiquitar.

ADT TARMA

Por su parte, ADT atraviesa uno de sus momentos más difíciles, pues marcha penúltimo en el Clausura con apenas dos unidades. El conjunto tarmeño viene golpeado por sus últimas presentaciones, situación que espera revertir.

En el más reciente partido perdió 1-3 en casa frente a Sport Huancayo, y anteriormente sufrió una dura goleada por 5-1 ante Juan Pablo II en Chongoyape. El cuadro tarmeño necesita cortar cuanto antes esta racha negativa.