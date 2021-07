La historia de Juan Pablo Varillas en Tokio 2020 empezará a escribirse muy pronto. La primera raqueta nacional se topará con el argentino Diego Schwartzman en la primera ronda del tenis individual masculino de los Juegos Olímpicos.

La organización del evento multideportivo más importante que existe dio a conocer la programación de los partidos. La cita es el domingo 25 de julio en el campo 2 del Pista de Tenis de Ariake. El choque que protagonizará Varillas con el ‘Peque’ no tiene horario confirmado, pero lo cierto es que será el cuarto juego en esa cancha.

La actividad en ese terreno, vale decir, comenzará desde las 9:00 p.m. del sábado 24 de julio (día y horario peruano). Antes de que se presenten Varillas y Schwartzman, se jugarán estos tres duelos: Karolina Pliskova (República Checa) vs. Alize Cornet (Francia), Marton Fucsovics (Hungría) vs. Hubert Hurkacz (Polonia) y Veronika Kudermetova (Rusia) vs. Garbine Muguruza (España).

Acabado ello, y considerando que cada enfrentamiento podría durar una hora y media en promedio y hay pausas entre partido y partido, Varillas empezaría a competir en los Juegos Olímpicos no antes de las 2:00 a.m. (hora peruana) del domingo.

“Estoy tranquilo, entrenando de la mejor manera. Ya adaptado a las condiciones climáticas y de la cancha. En Sudamérica, se juega con mucho calor, estamos acostumbrados. Los torneos en cualquier parte del mundo son en verano y estamos acostumbrados a jugar de día, al calor a la cancha dura, donde se siente más”, señaló Varillas, en declaraciones para el Diario El Comercio, en Tokio.

El ganador de la llave Varillas-Schwartzman se enfrentará al vencedor del cruce entre el checo Tomas Machac y el portugués Joao Sousa.