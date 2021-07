Nicolás Pacheco no pudo clasificar a la final de la disciplina de tiro, modalidad skeet masculino, por lo que fue eliminado de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Deportista se quebró al conocer el resultado.

A raíz que fue amonestado por el juez debido a que apoyó su brazo en el momento del undécimo disparo en la ronda final, no alcanzó los puntos suficientes para pasar a la siguiente ronda.

Ante esta situación, el peruano no pudo evitar quebrarse y terminó en cuclillas, mientras que su coach, Jessica Galdós, intentó consolarlo con unas palmadas en la espalda.

El consuelo de Jessica Galdós (coach) a Nicolás Pacheco, quien no se clasificó a la final de Tiro. Jessica también es coach del skater Angelo Caro. Lo que habrá vivido en estos últimos días con dos de sus deportistas en #Tokyo2020.



🎥 @mcrisantoc. pic.twitter.com/Ee0P7mEEsX — Fanáticos de #Tokyo2020 🎌 (@fanaticospe) July 26, 2021

De igual forma, Galdós presentó un reclamo ante la decisión del juez. Sin embargo, este no procedió y el deportista quedó con 122 puntos al igual que otros cinco competidores.

Por ello, Pacheco no alcanzó meterse a final del tiro skeet en Tokio 2020. “Afronté el shoot off con mucha más fuerza. Fue una con los mejores del mundo. Me quedé afuera por poco, me siento un poco triste, no era el objetivo para el que vine”, sostuvo el medallista.

