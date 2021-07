Sofía Mulanovich sorprendió a todos en el repechaje del surf en Tokio 2020, luego de conseguir su clasificación a la fase 3 en la última ola. La peruana se ubicaba en el cuarto lugar, pero, el esfuerzo final que realizó le valió para pelear por un puesto en los cuartos de final. Ya en esta etapa, ante Carissa Moore, lo dejó todo en el mar, pero no le alcanzó, quedando eliminada.

‘Sofí’ inició el ‘heat’ ubicándose como primera, pero luego las condiciones no le favorecieron y no llegó la ola que tanto esperaba. Moore, excampeona del mundo, logró tomar una larga derecha que le bastó para colocarse como la ganadora del 1 vs. 1, accediendo a los cuartos de final.

Sofía, campeona mundial de Surf, llegó a la cita olímpica por el ranking que ocupa a escala mundial y por el título ISA World Surfing Games 2019 que tiene en su largo palmarés.

Aún dos peruanos tienen opciones de colocarse una medalla en el surf. Miguel Tudela y Lucca Mesinas continúan en competencia y tendrán que superar esta fase para soñar con la presea.

Su participación participará este lunes 26 de julio a las 12:48 a.m. con el japonés Hiroto Ohhara para tentar la clasificación a la ronda. Por su parte, Mesinas correrá a la 1:24 a.m contra el italiano Leonardo Fioravanti. El escenario seguirá siendo la playa de Tsurigasaki.