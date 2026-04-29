El presidente José Balcázar informó que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de ley para solicitar un crédito suplementario destinado a financiar la Beca Bicentenario y otros programas de subvención estatal.

También indicó que la medida responde a la falta de aprobación inicial de recursos para estos beneficios.

Durante una actividad por el 138.° aniversario de la Cámara de Comercio de Lima, el mandatario afirmó que la educación de calidad es clave para el desarrollo nacional. Añadió que el país necesita fortalecer la formación técnica y respaldar a estudiantes con alto rendimiento académico.

Balcázar también propuso modificar algunas condiciones de las becas otorgadas para estudios en el extranjero.

“No es lo mismo dar una beca a un estudiante que vaya a estudiar a Argentina o Bolivia que mandarle a estudiar a Harvard o Cambridge”, afirmó. En paralelo, la Comisión de Educación del Congreso advirtió que el actual desfinanciamiento pone en riesgo la continuidad de estudios de cerca de 20,000 alumnos becarios durante 2026.

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