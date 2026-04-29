Ricardo Sánchez Carranza presentó su renuncia como defensor legal de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
La decisión fue formalizada mediante un escrito remitido al Poder Judicial, según un documento difundido por RPP.
El abogado señaló que su salida responde a motivos estrictamente personales. La renuncia ocurre en medio de las investigaciones que sigue el Ministerio Público por presuntas irregularidades registradas durante la jornada electoral del 12 de abril.
Corvetto también afronta pedidos restrictivos impulsados por la Fiscalía, entre ellos una solicitud de impedimento de salida del país.
El escrito fue enviado al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria especializado en delitos de corrupción de funcionarios y crimen organizado de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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