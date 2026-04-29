Por su destacada trayectoria profesional y su aporte al desarrollo económico del país, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad Peruana Unión (UPeU).

Fue durante una Sesión Solemne por los 107 años de vida institucional de esa entidad educativa y 43 años de vida universitaria.

En su intervención, Julio Velarde destacó la importancia de la educación como motor del desarrollo económico, señalando que el crecimiento sostenido de los países está estrechamente vinculado a la calidad educativa, la apertura de mercados y la adopción de nuevas tecnologías.

“Recibo este reconocimiento con gratitud y con la convicción de que la educación sigue siendo el pilar fundamental para el desarrollo del país y la generación de oportunidades”, precisó.

Trayectoria

El rector de la casa de estudios, Walter Murillo, refirió que el presidente del BCR es uno de los máximos gestores de la estabilidad económica del Perú.

“Ha demostrado a lo largo de su trayectoria una sólida formación técnica, integridad y vocación de servicio en un contexto global desafiante”, comentó.

Además, reafirmó el propósito institucional de la universidad de formar profesionales con excelencia académica y valores, poniendo énfasis en la formación del carácter como eje central de la educación.

Por su parte, el vicerrector académico, Roussel Dávila Villavicencio, subrayó que la distinción reconoce a “un ilustre peruano cuya trayectoria constituye un ejemplo para las generaciones presentes y futuras”.