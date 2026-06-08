La biodiversidad peruana continúa posicionándose como una fuente de oportunidades para el desarrollo de nuevas propuestas vinculadas a la gastronomía, las bebidas y las industrias creativas.

En ese contexto surge Casa Alma Zamora, una iniciativa nacida en Ica que combina investigación, diseño, desarrollo de productos y exploración sensorial para crear marcas inspiradas en elementos del territorio peruano.

Su propuesta se basa en integrar recursos naturales, conocimientos asociados al origen de los productos y procesos de innovación para desarrollar experiencias con valor agregado dirigidas tanto al mercado nacional como internacional.

Según Juan Carlos Zamora Fuentes, fundador y CEO de la iniciativa, el objetivo es construir una plataforma que conecte creatividad, biodiversidad y desarrollo productivo.

Marcas inspiradas en ingredientes y tradiciones peruanas

Dentro del ecosistema desarrollado por la casa creativa se encuentran diversas marcas vinculadas al sector de bebidas premium.

Entre ellas figura AMAYA, un destilado inspirado en el huarango y el paisaje desértico de la costa peruana; SOLARA, una propuesta de espumante elaborada con uvas patrimoniales e ingredientes botánicos; y WHY NOT?, una línea de vinos boutique orientada a la experimentación artística y sensorial.

También destaca RUNA SONCCO, una marca de pisco premium cuyo concepto busca conectar identidad cultural, territorio y tradiciones andinas.

Innovación aplicada a bebidas y alimentos

Además de desarrollar marcas propias, Casa Alma Zamora opera como un espacio de investigación y creación enfocado en la transformación de materias primas y subproductos agrícolas.

Desde este centro se trabaja en proyectos vinculados a destilados, espumantes, bebidas funcionales, extractos botánicos, alimentos de valor agregado y otras iniciativas relacionadas con la economía circular y la innovación productiva.

La propuesta busca generar nuevas oportunidades para productores, emprendedores, empresas agroindustriales y negocios vinculados al turismo y la gastronomía.

Experiencias para conectar identidad y territorio

Otro de los ejes del proyecto es la creación de experiencias orientadas a promover el conocimiento del patrimonio gastronómico y natural peruano.

Estas actividades integran elementos como arte, coctelería, gastronomía, destilación y exploración sensorial con el objetivo de acercar al público a nuevas formas de interpretar los productos de origen peruano.

Como parte de esta estrategia, la organización anunció la realización de Origen Perú Cocktail Cup, una plataforma enfocada en la coctelería contemporánea y en la difusión de destilados elaborados en el país.