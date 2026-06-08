La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cañete (FECOF Cañete), en coordinación con la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional del Perú (DIRCOCOR Lima Sur), ejecutó un operativo de revelación del delito que permitió intervenir en flagrancia a un efectivo policial investigado por presuntamente solicitar dinero a un ciudadano a cambio de realizar actos contrarios a sus obligaciones funcionales.

Flagrancia del delito

Según la tesis fiscal, el investigado, aprovechando su condición de Suboficial PNP destacado en la Sección de Accidentes de Tránsito de la Comisaría PNP de Nuevo Imperial, habría solicitado la suma de S/300.00 a un ciudadano para realizar la devolución de su licencia de conducir, la cual se encontraba retenida como consecuencia de un procedimiento policial.

Tras la denuncia formulada por el agraviado, el Ministerio Público dispuso la ejecución de un operativo especial de revelación del delito, el cual se llevó a cabo el 28 de mayo de 2026, en horas de la noche, al interior de la Comisaría PNP de Nuevo Imperial. Para tal efecto, se utilizó dinero previamente fotocopiado y registrado, lográndose intervenir en flagrancia al investigado luego de que recibiera el medio corruptor.

Como resultado de la diligencia, se ubicó e incautó el dinero entregado por el denunciante, cuyos números de serie coincidían plenamente con los consignados en las actas fiscales, constituyéndose en un importante elemento de convicción para la investigación.

Durante las diligencias se incautó documentación y equipos informáticos presuntamente vinculados a los hechos investigados, los cuales forman parte de los elementos de convicción obtenidos en el desarrollo de la investigación.

Como parte de la estrategia fiscal y con la finalidad de asegurar el desarrollo de diligencias urgentes e inaplazables, se solicitó y obtuvo la convalidación judicial de la detención del investigado por el plazo de siete días. Durante dicho periodo se realizaron diversas diligencias de corroboración y acopio de información que permitieron fortalecer la hipótesis fiscal y sustentar el requerimiento de prisión preventiva presentado ante el órgano jurisdiccional competente de la Corte Superior de Justicia de Cañete.

Como resultado de los graves y fundados elementos de convicción obtenidos por el Ministerio Público y la DIRCOCOR Lima Sur, el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal e impuso al investigado dieciocho meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.

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