En tienda de Universitario de Deportes, tanto hinchas como directivos se sorprendieron al escuchar el rumor sobre el ofrecimiento del lateral Aldo Corzo a Rosario Central de Argentina.

“Durante el fin de semana fue ofrecido el peruano Aldo Corzo, integrante del seleccionado incaico y de buen presente en Universitario de Perú. El lateral de 30 años tiene una cláusula en el contrato que sostiene con los Cremas respecto a una propuesta que pueda llegar del exterior”, fue lo que señaló TyC Sports.

Al respecto, Jean Ferrari, gerente deportivo de la "U", afirmó que el lateral derecho “tiene contrato con Universitario”.

“Aquí se tiene la costumbre de que se dé información sin que haya algún tipo de argumento. Si me pongo a mencionar a la cantidad de futbolistas que me han propuesto no terminaríamos hoy. En ningún momento hubo algún tipo de propuesta formal, el jugador tiene contrato con Universitario”, declaró para RPP.

“Me parece de muy mal gusto, habría que ver de dónde parte esa información. Hay algunos representantes que toman una ruta que no corresponde por sus propios beneficios”, agregó.