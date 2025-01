Después de una década, Universitario volvió a ser campeón nacional y, por si fuera poco, repitió el título en el 2024. Además, el impacto no solo fue en lo deportivo, sino también en lo institucional, pues el club sostendrá un amistoso internacional: recibirá al millonario Inter de Miami. Y en medio de este éxito, Germán Leguía, una de las leyendas merengues (campeón en 1982 y 1990), destacó el notable crecimiento.

Como hincha, exjugador y referente, ¿qué se siente ver a Universitario como bicampeón y dominador del fútbol peruano?

Estoy muy contento. Por tanto tiempo sufrimos, no solamente en lo futbolístico, sino también en lo administrativo. La labor de Jean Ferrari es espectacular y hay que felicitarlo por todo lo que ha hecho, debido a que tiene mucho que ver en el equipo y la hinchada. Da gusto escuchar novedades positivas del club.

Hace unas semanas, se habló de la posible salida de Ferrari de la administración. ¿Qué percepción le dio ese movimiento sorpresivo?

Conversé con él y le dije que ese era un intento del enemigo, del que ya sabemos, y que quiere entrar como loco. El día que el cáncer salga de ahí, la “U”, no es por quitarle mérito a Jean, va a tener más tranquilidad. Y ese enemigo es el que hizo esa campaña, pero quedó en nada, como explicó el propio ministro de Economía.

Con el plan de viabilidad aprobado por la SUNAT, en marzo empezarán los pagos. Sin duda, es beneficioso para la institución...

Claro que sí. Vamos a volver a lo que éramos antes, época en la que tuve la suerte de estar: de calma, con noticias buenas; no de deudas, juicios ni nada. El plantel juega a estadio lleno, los hinchas están felices y uno lo vive en las calles. Le dije a Jean: ‘Te agradezco, soy famoso otra vez’. Estas celebraciones de los 100 años, más la película, han sido impresionantes, tal como los grandes equipos del mundo.

Por otro lado, en los últimos años, el término “identidad” ha tomado fuerza. ¿Cómo valoras el trabajo que realiza Universitario en ese sentido?

Ese aspecto se ve en todo. ¿Por qué la “U”, no teniendo los mejores jugadores del mercado ni gastando demasiado, sale primero? Por identidad, tanto de los hinchas como de los futbolistas. Ese amor por la camiseta hace que todos maten y la afición responde. Hay más de 60 mil asistentes en el Monumental y es meritorio, pues es bravo llegar hasta ahí. Eso es identidad y se contagia al deportista, que se siente cómodo en ese ambiente.

Ahora, el club se relanza a la palestra con el amistoso ante Inter de Miami. ¿Qué impacto tendrá este duelo en lo deportivo e institucional al codearse con un millonario de la MLS?

Ni te imaginas la cantidad de gente que me llama para conseguir una entrada... y son caritas. Me preguntan sobre dónde comprar y les comento que falta la “Noche Crema”. Van a ser dos llenos totales y eso generará gran impresión, Lionel Messi se va a sorprender. Si bien ya no tenemos ese nombre internacional desde que entró Gremco, lo vamos a recuperar. Con estos partidos y la Copa Libertadores, sé que la “U” recobrará el sitio que siempre tuvo.

Finalmente, ¿qué te pareció la contratación de Miguel Trauco por Alianza Lima? Reiteró su devoción por la “U”...

Es así, uno es profesional. Si no te contrata el equipo de tus amores, no hay de otra, no te vas a quedar sin nada. Al final, lo importante es lo que dijo, su corazón es crema a muerte y eso no se pierde nunca. Le deseamos lo mejor, dado que le dio mucho a Universitario y al Perú. No hay ningún problema, nosotros, como la “U”, seguimos adelante.