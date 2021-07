Universitario de Deportes sumó sus tres primeros puntos en la fase 2 de la Liga 1 ante UTC de Cajamarca. Los cremas pudieron ‘trepar’ en la tabla gracias al gol de Hernán Novick, quien aprovechó un rebote en el área para así colocar el 1-0 final.

“Creo que era lo que venimos a buscar y nos vamos contentos. Tenemos muchas semanas trabajando, estuvimos en la pretemporada y creo que se vio reflejado en el primer tiempo”, sostuvo el volante crema, quien a los 13′ del cotejo marcó el gol del triunfo.

Además, afirmó sentirse bien, pese al mes y medio que no estuvo jugando con el cuadro de Ángel Comizzo. “Me sentí bien, de inicio a fin”, sostuvo Novick, quien además fue señalado como el mejor jugador del partido, no solo por su tanto, también por los pases y situaciones que generó en área rival.

Universitario sumó los primeros tres puntos en la Fase 2. En su debut, no fue como esperaban, pues terminaron empatando 2-2 contra Alianza Atlético de Sullana. Esto los obligó a tener que irse de la segunda fecha con un triunfo, que les permita escalar en la tabla de posiciones.

Universitario vs. UTC: la previa

La última ocasión en la que Universitario y UTC se vieron las caras, la victoria fue por 1-0 para los cremas, quienes buscarán repetir el resultado ante un cuadro cajamarquino que promete dar cobrarse la revancha y comenzar a trepar en la tabla de posiciones.

Los de Ate son conscientes de que no pueden dejar ir más puntos, si es que quieren pelear por el título nacional, pero los norteños quieren dar el golpe, tal y como ocurrió en 2020, cuando golearon por 6-1 a los de Ángel Comizzo en la Liga 1.