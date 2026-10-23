Tras conquistar 18 medallas y demostrar un sobresaliente desempeño en los 26° Juegos Deportivos Nacionales Universiada 2026, la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) logra, por segundo año consecutivo, ser la mejor delegación de la macro región norte del país, según los registros de la Federación Deportiva Universitaria del Perú (Fedup).

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La UPAO recibió el trofeo que la consagra como la mejor universidad del norte del país, luego de competir en el más importante certamen deportivo que reunió a cerca de 7,000 deportistas de 70 universidades de todo el territorio nacional.

La natación fue la disciplina más destacada de la delegación orreguiana, con un total de 11 medallas: cinco de oro, una de plata y cinco de bronce. Estos resultados le permitieron al equipo ubicarse en el cuarto lugar de la clasificación general de esta disciplina, entre las mejores universidades participantes.

A este importante desempeño se sumaron los resultados de otras disciplinas individuales: judo obtuvo dos medallas de bronce, karate alcanzó una de bronce y atletismo consiguió tres de bronce. De esta manera, se obtuvieron 17 preseas individuales reportadas. Asimismo, el equipo de fútbol masculino logró la medalla de plata, tras una destacada campaña en el torneo.

En las disciplinas colectivas, la UPAO también tuvo una participación destacada: el equipo de futsal femenino llegó hasta los cuartos de final, mientras que los de básquetbol y vóleibol (masculino y femenino) compitieron en los octavos de final.