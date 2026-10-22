El surf peruano consiguió un nuevo título internacional. Benoit “Piccolo” Clemente se coronó campeón mundial de longboard por cuarta vez en su carrera, luego de ganar la medalla de oro en el Surf City El Salvador ISA World Longboard Championship 2026, disputado este jueves 22 de octubre en las olas de El Sunzal.

A sus 44 años, el deportista de Huanchaco, en La Libertad, consiguió su segunda corona de la Asociación Internacional de Surf (ISA), que se suma a los dos títulos mundiales obtenidos anteriormente en el circuito profesional de la World Surf League (WSL).

Piccolo Clemente venció a tres rivales en la final de El Salvador

El peruano se impuso en la final masculina del campeonato frente al estadounidense Tony Silvagni, el francés Edouard Delpero y el sudafricano Sam Christianson.

Clemente llegó a la instancia decisiva después de superar varias rondas de competencia en El Sunzal, escenario conocido por sus olas largas, que permiten realizar maniobras características del longboard.

La victoria representó su regreso a lo más alto del podio de la ISA, siete años después de conseguir su primera medalla de oro en un Mundial de esta organización, celebrado en Francia en 2019.

El resultado fue confirmado por medios especializados en surf y por la cobertura deportiva nacional.

Un dramático inicio de competencia en El Sunzal

El camino al título no estuvo exento de dificultades. Durante su primera presentación, Clemente estuvo cerca de quedar relegado a la ronda de repechaje, pero consiguió una clasificación en los últimos segundos de su serie.

Según el reporte de la ISA correspondiente al 17 de octubre, el peruano obtuvo una puntuación de 8,17 en una ola cuando quedaban menos de cinco minutos. Sin embargo, todavía necesitaba otro resultado para asegurar su avance.

Con aproximadamente 30 segundos restantes, consiguió una segunda ola que recibió 4,40 puntos. Esta actuación le permitió ganar su serie y acceder a la siguiente ronda de la competencia.

La clasificación fue una de las primeras pruebas superadas por el representante nacional, quien posteriormente avanzó hasta disputar la medalla de oro.

Los cuatro títulos mundiales de Piccolo Clemente

Con la conquista de El Salvador, Clemente acumula cuatro campeonatos mundiales reconocidos en dos circuitos distintos: dos de la World Surf League y dos de la Asociación Internacional de Surf.

Las cuatro coronas mundiales

2013 Campeón mundial de longboard — WSL China 2015 Campeón mundial de longboard — WSL China 2019 Campeón mundial de longboard — ISA Francia 2026 Campeón mundial de longboard — ISA El Salvador

Fuente: registros y cobertura de la ISA, RPP y DUKE Surf.

Sus primeros dos títulos fueron obtenidos en 2013 y 2015, mientras que la conquista de Francia 2019 marcó su primera coronación bajo la organización de la ISA.

El campeonato de 2026 le permitió repetir ese logro y ampliar su trayectoria internacional.

Piccolo Clemente asegura su clasificación a Lima 2027

La participación del representante peruano también tuvo importancia para los próximos Juegos Panamericanos Lima 2027.

De acuerdo con los reportes publicados tras la final, Clemente aseguró una plaza clasificatoria para la cita continental al ubicarse entre los finalistas del campeonato mundial.

El título de El Salvador se suma a una trayectoria que también incluye dos medallas de oro en Juegos Panamericanos, conseguidas en Lima 2019 y Santiago 2023.

A los 44 años, el deportista de Huanchaco continúa compitiendo al máximo nivel internacional y llegará al siguiente ciclo panamericano con cuatro títulos mundiales en su palmarés.

Perú celebra un nuevo título mundial de surf

El campeonato se desarrolló del 16 al 22 de octubre en El Sunzal, con la participación de 126 deportistas de 37 países en las categorías femenina y masculina, de acuerdo con la información previa difundida por la ISA.

International Surfing Association

La nueva medalla de oro de Clemente representa otro resultado internacional para el surf peruano y destaca la continuidad competitiva del deportista liberteño, que obtuvo su primera corona mundial en 2013.