La modelo peruana Valery Revello se encuentra totalmente alejada del espectáculo peruano luego de que decidiera mudarse a la ciudad de Miami, en Estados Unidos, para radicar junto a su pequeña hija fruto de su matrimonio con el futbolista de la selección peruana, Sergio Peña.

Valery Revello ha decidido voltear la página luego del escandaloso ampay en el que se le vio ingresando con un joven tablista a un hotel al sur de la ciudad de Lima.

Desde ese entonces, la modelo y Sergio Peña están oficialmente separados aunque ella no ha negado que aún sigue queriendo al deportista. Sin embargo, hace unos días la joven madre de familia compartió un texto donde aconseja a sus seguidores: “elimina, deja de seguir, bloquea y desconéctate de cualquier persona o cualquier cosa que robe tu paz, amor y felicidad, no solo las redes sociales sino también en la vida real. No necesitas estar cerca de personas que no ven ni aprecian tu valor”.

Este mensaje fue para muchos una clara indirecta de Valery a Sergio Peña su aún esposo y con quién estaría próximo a divorciarse.

En ese contexto, Valery Revello compartió una fotografía inédita del día de su boda con el sobrino de Paolo Guerrero.

A través de su cuenta en Instagram, Valery Revello interactuó con sus seguidores, quienes le pidieron que comparta una foto del día que se casó. Es así que Valery Revello compartió la imagen del día en qué pasó a la fila de las casadas de la mano de Sergio Peña.

En la instantánea se ve a Valery dentro de un vehículo, vestida con una chompa blanca y joyas en plata. Ella mira de frente a la cámara y luce unos lentes negros, así como un maquillaje muy sencillo.