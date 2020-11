Venezuela y Chile se ven las caras en el Olímpico de Caracas por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El equipo llanero necesita sumar de a tres si quiere continuar con vida en el torneo clasificatorio. Luis Mago fue el encargado de abrir el marcador que le dio esperanza a los dirigidos por Jose Peseiro.

El tiro libre desde la derecha encontró a Yangel Herrera dentro del área. El volante del granada cabeceó el balón y asistió a Mago, quien venció al potero Claudio Bravo para el primero del partido a los 9 minutos.

Venezuela vs. Chile: la previa

Este encuentro podría marcar el primer triunfo de la escuadra venezolana, la misma que llega a este compromiso tras caer contra Colombia (3-0), Paraguay (1-0) y Brasil (1-0).

‘La Roja’, por su parte, llega tras una derrota (2-1) ante Uruguay, un empate (2-1) frente a Colombia y una victoria (2-0) sobre Perú.

Reinaldo Rueda no se siente como favorito para el Chile vs. Venezuela. El estratega colombiano de ‘La Roja’ tomará sus precauciones para no sufrir con un equipo que considera viene haciendo bien las cosas, a pesar que de que los resultados no se le vienen dando.