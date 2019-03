Víctor Aspíllaga: "Para recibir subvención, deben cumplir con requisitos"

Síguenos en Facebook

Futuro incierto. Solo unos meses nos separan de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y el remo, uno de nuestros deportes con mayor proyección, atraviesa un duro momento. Su federación dejó de recibir subvención por parte del Instituto Peruano del Deporte. Pese a los reclamos de su presidente y de su tesorero, José Spihlmann Enders y Arturo Calisto Giampietri, respectivamente, el IPD mantiene dicha postura avalada en los informes realizados por la Dirección Nacional de Deporte Afiliado. Correo conversó con el representante de dicha institución y exremero olímpico, Víctor Aspíllaga, quien denunció a ambos directivos por malversación de fondos.

¿Cuál es la situación actual de la Federación de Remo? Todas las federaciones deben cumplir requisitos para recibir la subvención. Lamentablemente, la Federación de Remo no cumple con algunos y hay disposiciones que señalan que cuando no has subsanado observaciones de ejercicios anteriores, no puedes recibir subvención.

¿En qué se basa la denuncia en contra del presidente y del tesorero? Hay dos capítulos que marcaron esta decisión. Uno de ellos se inició en el 2017, cuando la federación hizo supuestamente una compra de botes Coastal. En agosto del 2018, hicimos la verificación del material deportivo y no había nada. Sacamos un informe dándole 5 días a la federación para que aparezca el material deportivo o devuelva el dinero. La directiva argumentó que los botes estaban viniendo desde Francia y demoraban, pero les expliqué que no es nuestra labor ser órgano de justicia y evaluar por qué no habían llegado los botes. Finalmente, llegaron los botes a inicio de este año; pero desde Canadá y con otra factura. No era posible que la factura sea reciente cuando se supone se habían comprado en el 2017. Claramente hay algo ilegal ahí.

¿Cuál fue el otro detonante de esta denuncia? La Federación de Remo hizo una solicitud para que le autoricen un evento que debía ser la segunda fecha del campeonato nacional, y lo hicimos. Va el equipo técnico encargado de supervisar que la subvención sea utilizada y ve que realmente era un evento de confraternidad. El equipo hace su informe y, en vez de que la directiva de la federación dijera que al final no se hizo el evento competitivo y más bien fue de confraternidad, ignoraron todo y trataron de engañarnos; pero nosotros estuvimos ahí.

¿Qué otras medidas han tomado frente a estos hechos? Además de las denuncias ante el Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, decidimos frenar la subvención que recibía esta federación, ya que es ilógico seguir dando este dinero a personas que han intentado sorprenderte y en las cuales no confías. El objetivo es que el apoyo beneficie directamente a los deportistas para que exista la alta competencia, y eso no está ocurriendo.

¿Qué respuesta han obtenido por parte del presidente y del tesorero? Nos piden que retiremos las denuncias, pero lo más sincero sería separarse de los cargos. Si no lo quieren así, entonces el presidente podría pedir una licencia y que asuma el vicepresidente. Si continuamos por el lado de la justicia, va a tomar mayor tiempo.

¿Ha tenido comunicación con alguno de los deportistas de remo? Algunos me han escrito y yo les he explicado lo que ocurre. La verdad es que están temerosos de sufrir alguna represalia por parte de la junta directiva, pero yo los invito al IPD. Tienen las puertas abiertas para ayudar a solucionar este asunto.

¿Por qué a pesar de la gestión del Estado algunos deportistas reclaman que no es suficiente? Nosotros entregamos las subvenciones a las Federaciones y ellos deciden cómo lo gastan. Por ejemplo, si una Federación determina que cierto entrenador es el elegido para la dirección técnica, ese es el que subvenciona el IPD. Si un atleta no está de acuerdo y decide tener su propio entrenador, eso no lo cubre el Estado; así pasa con Inés Melchor, por ejemplo. Es ahí donde solicitan el apoyo de la empresa privada.

¿Lima 2019 marcará un antes y un después en el deporte nacional? Será el inicio de una nueva era. Tenemos proyectadas entre 40 y 50 medallas; la idea es cuadriplicar las obtenidas en Toronto 2015.

CIFRAS

36 federaciones de 54 han recibido subvención hasta el momento.

26 de julio dará inicio Lima 2019.

PERFIL

Víctor Aspíllaga

Director Nacional de Deporte Afiliado del IPD

Licenciado en Derecho por la PUCP. Diplomado en Derecho del Mercado de Valores por la UPC. Maestría en Gestión Deportiva por Instituto Johan Cruyff.