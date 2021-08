Wanda Nara, esposa del futbolista Mauro Icardi, el nuevo compañero de Lionel Messi en el Paris Saint Germain, no pasó por alto la llegada del capitán de Argentina al PSG.

De inmediato, Wanda Nara empezó a seguir a Antonela Roccuzzo, la esposa de Leo Messi y con quien coincidirá pues sus esposos militarán en el mismo equipo.

Precisamente, el día de la llegada de Messi a Paris, Wanda Nara celebró los 8 millones de seguidores que ha conseguido. Sin embargo, ella quiso sacar cara al contar que no cuenta con un equipo de redes sociales que siga su cuenta oficial.

“Somos 8 Millones , yo sola , sin un equipo que siga mi cuenta, sin nada de nada .. como digo siempre de la nada y de a poquito. Gracias por ser los mejores y estar siempre ahí en cada publicación dando tanto amor y en cada emprendimiento acompañándome .. los quiero a todos los que me siguen, los que me miran sin seguirme , y los que me dejan de seguir todos son parte de esto. 8M”, señaló la bella Wanda.

Cabe señalar que Wanda Nara, ahora que es comparada con Antonela Roccuzzo, tiene 8 millones de seguidores, es decir, la mitad de los que tiene la esposa de Lionel Messi, quien duplica la cifra con 16.7 millones de followers.