Oliver Sonne ya está en Perú y podría ser convocado por la selección peruana para jugar en los partidos contra Chile y Argentina por la doble fecha de las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El deportista danés estaría próximo a unirse a los trabajos de entrenamiento con Perú, y en ese sentido surgió la duda si es que los seleccionados y Sonne podrán comunicarse, pues no hablan el mismo idioma. Sin embargo, el centrocampista Yoshimar Yotún no estaría preocupado por ello.

En una reciente conferencia del prensa, el seleccionado nacional explicó como pretende resolver los problemas de comunicación que podría tener con Oliver Sonne. “ (La comunicación) se va a dificultar un poco porque creo que no habla español, pero voy a sacar mis clases de verbo to be ”, comentó entre risas el deportista peruano.

Además, el experimentado futbolista se mostró alegre por la nueva incorporación y aprovechó para darle la bienvenida al futbolista danés. “(Estoy) feliz. Lo esperamos con los brazos abiertos, vamos a tratar de que se sienta importante dentro de la selección ”, agregó Yotún.





