Alianza Lima y Universitario de Deportes igualaron sin goles en la fecha 5 por el Torneo Clausura de la Liga 1. Tras el pitazo final, Carlos Zambrano brindó declaraciones a las cámaras de la Liga 1 Max y fue autocrítico con el juego colectivo que ha mostrado el club íntimo en sus últimos encuentros. El ‘Kaiser’ fue enfático al señalar que el equipo Blanquiazul no está jugando bien y manifestó que en el clásico peruano, los cremas dominaron el partido durante el segundo tiempo.

“Incómodo con el desarrollo nuestro, sinceramente el segundo tiempo jugamos muy mal, no tuvimos mucho la pelota y eso incomoda a la defensa. Pero tratar de mejorar, después de dos o tres partidos no haciendo las cosas bien nos está costando encontrarnos nuevamente y agarrar confianza. Lo positivo es que no se perdió. En el segundo tiempo la ‘U’ nos dominó, duele decirlo pero es la realidad”, expresó en defensor.

¿Qué dijo Zambrano sobre qué le falta al equipo?

“La realidad es que no estamos jugando bien, algo nos está faltando y tenemos que reconocer esto. Me incluyo porque somos un equipo. Tenemos que mejorar mucho para tratar de buscar el título. Estamos tratando de encontrar lo que nos falta”, comentó.

Alianza Lima tendrá que mejorar su juego, ya que el próximo partido que disputará será el sábado 29 de julio ante César Vallejo por la fecha 6 del Torneo Clausura. El encuentro se llevará a cabo para las 6.30 p. m. (hora peruana) en el Estadio Mansiche, en Trujillo.