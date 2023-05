Poco que festejar. Hoy, Día del Trabajo, debería significar una fecha de celebración y alegría para todos, pero en la región La Libertad no hay motivos para ello, pues la realidad en el campo laboral no es de las mejores y urge que nuestras autoridades le den un cambio de rumbo a la forma de gestionar y administrar los recursos económicas, a fin de generar mayores alternativas de empleo para muchos ciudadanos que hoy sufren por no tenerlo.

VER MÁS: La Libertad se convierte en referente al promover economía circular

No encuentran

Y es que al menos 60 mil liberteños que están comprendidos dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentran desempleados.

Pero eso no es todo, pues el 94% de la población (un poco más de 1 millón de personas) están ocupadas, pero de ellos el 45% (450 mil personas) están subempleadas, es decir perciben sueldos que no les alcanzan para solventar la canasta familiar.

Las cifras las reveló ayer el decano del Colegio de Economistas de La Libertad, y actual presidente del Instituto de Economía y Empresa (IEE), Francisco Huerta Benites .

En efecto, el especialista precisa que la población actual de la región La Libertad es de 2 millones de habitantes.

“Alrededor de la mitad de la población es fuerza laboral, es decir 1 millón de personas. De esos individuos, un total de 60 mil están desempleados y 450 mil subempleados. Significa que no les alcanza su salario; viven con las justas y tienen que buscar otros trabajitos, cachuelos, el famoso recurseo”, resaltó.

LEER AQUÍ: La inversión en exploraciones será clave para el futuro de la minería en La Libertad

Causas

Huerta Benites señala como las principales causas para que se dé esta tasa de desempleo y bajos sueldos, primero a la inflación que ha ido reduciendo el valor real de los salarios. La segunda razón es que la recuperación de los puestos de trabajo se ha dado con mayor incidencia en el sector informal, donde lamentablemente las condiciones no son la mejores y las remuneraciones son bajas.

“Los ingresos promedio por remuneraciones y por el trabajo independiente ha disminuido en términos nominales respecto a prepandemia COVID-19 (la fuerza laboral ingresa más a la informalidad, a actividades de servicios y comercio) y en términos reales hay menor poder adquisitivo por la alta inflación”, menciona el economista.

Cada vez más

Huerta Benites indica que al año ingresan cerca de 20 mil personas al mercado laboral en La Libertad y ellos no encuentran un trabajo adecuado. “Si hallan un puesto laboral lo hacen en el campo informal. Recuerden que el 75% es informal en la región y eso trae bajo productividad y menor salario”, insiste.

Soluciones

Para poder salir de esta complicada situación, el decano del Colegio de Economista de La Libertad mencionó que “as autoridades políticas (nacionales, regionales y locales) deben mejorar la ejecución de los recursos económicos que tienen a su cargo. Lo segundo es crear las condiciones para aumentar la inversión privada, la pública-privada y proyectos en activos. Se le debe imponer más fuerza a todo esto. Hay que exonerar las comisiones para fomentar la inversión en todos los rubros”, enfatizó.

Otro punto importante es luchar contra la inseguridad ciudadana, pues aleja a todo inversionista, tanto local como extranjero.