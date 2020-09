Según cifras del Banco Central de Reserva, en agosto pasado hubo una mejora del gasto corriente y de capital en los tres niveles de gobierno, que sumó S/ 14.391 millones, es decir, 17,2% más que en el mismo del año pasado.

Con respecto a los gobiernos regionales, el gasto en bienes y servicios creció un 19%, y en remuneraciones creció un 12,4% con respecto al 2019. Cabe indicar que este incremento se produce tras una contracción del gasto en los tres meses anteriores.

Las cifras van en relación con el aumento de transferencias corrientes para el segundo tramo del bono universal y programas sociales. Asimismo, influyeron los aumentos salariales dispuestos para personal de Salud y Magisterio, la mayor adquisición de suministros médicos y contratos CAS.

En lo que se refiere a gasto de capital, los gobiernos regionales tuvieron un aumento de 8,3%, principalmente debido a la ejecución de proyectos en el marco de la Reconstrucción del Norte.

Wilber Venegas, ex presidente regional de Apurímac, indicó que este crecimiento se debe principalmente a un tema administrativo. Usualmente los gobiernos regionales y municipales tienen una ejecución mínima en enero, porque es cuando se hacen los compromisos y en marzo empieza a activarse el gasto en los proyectos.

“Pero como la pandemia se vio a partir de marzo, la gran mayoría de gobiernos regionales y municipales no tienen la mesa de parte digitalizada. Entonces, esto ocasionó que se detenga la ejecución de proyectos. Después de cuatro meses se retomó y recién se están viendo los resultados”, explicó el exfuncionario.

Para Venegas ha sido por la falta de digitalización para el trabajo remoto en los gobiernos regionales y municipales. Por ello, el único gasto que se mantiene parejo es el de remuneraciones.

Con respecto al capital humano se genera otra traba en los gobiernos locales, observó Venegas. Si bien el gobierno central transfirió recursos para invertir por la pandemia, por ejemplo en camas UCI, no hay profesionales especializados, porque prefieren quedarse en Lima.

Entonces, de nada sirve tener el equipamiento si no se tiene el personal, apuntó el exgobernador de Apurímac. Sumado a ello, al desactivarse la parte administrativa de contrataciones en los gobiernos regionales por la pandemia, no hubo rápida reacción para contar con personal calificado en el sector salud.

Por su parte, Fernando Cillóniz, ex gobernador regional de Ica, se mostró crítico del excesivo gasto corriente del gobierno en todos sus niveles. “Si excluimos salud, seguridad, justicia y educación, se está gastando más que nunca en burocracias innecesarias, consultorías, servicios profesionales, bienes y servicios y ese tipo de remuneraciones”.

Para Cillóniz, no todo aumento de gasto son buenas noticias. Gastar más no necesariamente es gastar bien, y el exfuncionario cree que se está gastando mal. Se está usando mucho gasto corriente en sectores no prioritarios, apuntó.

Por el contrario, indicó que lo más saludable sería una mayor inversión pública, pero calificó al Estado peruano como un pésimo inversionista. La ejecución del gasto de capital es siempre muy baja, pero eso viene de hace 15 años y tiene que ver con los procedimientos y normas engorrosas, pero también con la inoperancia y la corrupción, puntualizó.

“Los grandes inversionistas en infraestructura son los ministerios para proyectos de agua y saneamiento, hospitales y escuelas. Ahora si el gasto de capital ha aumentado es por la Reconstrucción del Norte. Pero mira qué tarde, han pasado más de tres años y medio, y recién se está moviendo un poco”, comentó.

PUNTOS A MEJORAR

Ante el panorama de pandemia, Venegas señaló que hay que ver a los problemas como una gran oportunidad. En ese sentido, indicó que se debe modernizar toda la administración pública, empezando por el gobierno central, porque hay ministerios donde los presupuestos y la atención al público cayeron al no estar digitalizados.

“Lo mismo ha ocurrido en los gobiernos regionales y municipales. Creo que es una oportunidad para modernizar y sistematizar tanto la atención al público, como las ejecuciones presupuestales y la administración pública”, refirió.