Las agroexportaciones registraron ventas por US$ 745 millones en enero, lo que representó un aumento de 14% en comparación al mismo mes de 2021, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En el primer mes del año, las agroexportaciones de productos tradicionales representaron 12%, mientras que las no tradicionales el 88% restante.

Según el Midagri, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 90 millones, cifra que significó un alza de 238% respecto a lo registrado en enero 2021, debido a los mayores envíos de café sin tostar (US$ 87 millones) cuyas ventas aumentaron en 267%.

Solo la exportación de café sin tostar explicó en ese mes el 98% de las agroexportaciones tradicionales.

Exportaciones no tradicionales

Mientras, las exportaciones no tradicionales en enero totalizaron US$ 655 millones, un 4.4% mayor a lo observado en el 2021. Los principales productos del ranking agroexportador fueron: uvas frescas (US$ 300 millones), mangos frescos (US$ 71 millones), arándanos (US$ 52 millones) y espárrago (US$ 22 millones) y preparaciones utilizadas en alimentación de los animales (US$ 14 millones).

También se destacaron las colocaciones de mango congelado (US$ 14 millones), bananas incluidos los plátanos tipo “cavendish valery” frescas (US$ 10 millones), palta fresca (US$ 9 millones), cebolla y chalotes (US$ 6,5 millones) y las demás frutas (US$ 6,4 millones). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 77% de la oferta exportable no tradicional.

Además, en ese mes los productos de mayor contribución al crecimiento fueron: arándanos (85%), uvas frescas (6.2%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (53%), las demás frutas sin cocer (62%), mucílagos de semilla de tara (150%), mangos preparados o conservados (163%), espárragos congelados (60%), pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama (24%).

Uno de los mayores productos de mayor demanda en ese mes fueron las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron US$ 519 millones FOB (79% de las agroexportaciones no tradicionales), cifra que significó un aumento de 4.5% respecto al 2021.

Principales mercados

Midagri señaló que los 10 principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron los Estados Unidos, Holanda, Hong Kong, China, Ecuador, Alemania, España, Canadá, Corea del Sur y Bélgica. Este grupo de países concentraron el 78% del total del valor FOB exportado durante el año pasado.

Del mismo modo, reportó que la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 229 millones, cifra mayor en 6.7% en comparación con el monto obtenido en enero del año pasado, debido al mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 90 millones respecto al 2021) frente al aumento de las importaciones agrarias (US$ 76 millones vs el 2021).

El Ministerio de Agricultura proyectó que se pretende cerrar el presente año con ventas de alimentos por US$ 10,000 millones en exportaciones.

