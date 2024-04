El alcalde de Chancay, Juan Alberto Álvarez Andrade, lamentó la desidia del Ejecutivo y el gobierno regional, pues a la fecha no se implementan acciones concretas para afrontar la inseguridad creciente y demanda de servicios básicos en su distrito, de cara a la inauguración del megapuerto.

En entrevista al diario El Comercio, el burgomaestre abordó sobre los retos que afronta Chancay. “Todo el mundo habla del puerto, pero nada de la ciudad. Uno de los temas fundamentales es el abastecimiento de agua. Ahora alcanza para la cantidad de población que hay, pero el incremento será alto y no sabemos cuánto tiempo más habrá capacidad. No tenemos la planta de tratamiento de agua potable, solo el estudio elaborado por Cosco Shipping que supera los 200 millones de soles. Nuestro presupuesto es exiguo para una obra de tal naturaleza”, dijo.

Juan Álvarez Andrade subrayó que el hospital local se ha incendiado dos veces en un año y nadie ha intervenido, ni el gobierno central ni el regional. “En el primero perdimos el archivo y en el segundo dos salas de operaciones. Necesitamos un hospital de mayor envergadura. El gobierno nacional tiene que tomar una política de inversión pública en Chancay sino la población se va a levantar”, aseveró.

Recordó que cuando cumplía su tercer mandato como alcalde de Chancay, en 2016 se colocó la primera piedra del megapuerto, pero a ocho años el Gobierno no quiere asumir los pasivos sociales de la obra, pues se estima que se quintuplicaría la población. “No tenemos el apoyo del gobierno nacional” , incidió.

“La carretera Panamericana Norte en este momento ya está recargada. Por mucho que digan que se está construyendo un viaducto para el megapuerto igual no se va a satisfacer. Necesitamos accesos, el MTC nos dice que solo hay estudios. Eso se viene hablando desde el 2018, han pasado 6 años y no hay nada. La salida de Lima ahora la vamos a tener en Chancay y no queremos que se convierta en una nueva avenida Gambetta”, indicó.

“Hemos reiterado oficios al Ministerio de Economía y de Vivienda y hasta ahora no responden. La población va a hacer una marcha, ya no podemos seguir en conversaciones”, sostuvo Juan Álvarez.

Respecto a seguridad, la autoridad edil detalló que actualmente solo tienen 60 efectivos para 70 mil habitantes y dos patrulleros. “ Como distrito de Chancay estamos solos. La gobernadora que debería invertir en transporte y salud, que es su facultad, no lo hace. No estamos incluidos en el presupuesto participativo regional. El gobierno nacional nos dio tres obras a través de Punche Perú, pero solo una tiene presupuesto. Es la es la oportunidad para que el Estado ponga su mirada en Chancay no esperen que suceda un caso como Tía María donde la gente se opone”, señaló.

No obstante, el alcalde dijo al mencionado medio que la relación con la empresa es buena, pues “como gobierno local hemos sido facilitadores”.

