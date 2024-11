El presidente del directorio de Petroperú, Alejandro Narváez, afirmó este viernes que la petrolera estatal no se encuentra en quiebra ni en insolvencia, aunque admitió problemas de liquidez que están siendo refinanciados.

“No está en quiebra, clarísimamente (...) Tampoco está en situación de insolvencia. Tiene un problema de liquidez, que se está refinanciando continuamente”, declaró en RPP.

Narváez subrayó que su administración no solicitará más dinero al Estado, considerando que sería una medida “nefasta”. Además, pidió no ser juzgado por los problemas heredados de gestiones anteriores. “Yo voy a rendir cuentas el día que me marque la empresa lo que yo dejé, pero no me juzguen a mí lo que han hecho otros”, expresó.

El titular de Petroperú reveló que la empresa arrastra pérdidas de 745 millones de dólares a septiembre, cifra que podría alcanzar los 960 millones al cierre de 2024. Frente a esta situación, anunció medidas como reducción de costos, optimización de recursos, cambios en la política comercial y recuperación de clientes.

Narváez también se reunió con los ministros de Economía, José Arista, y de Energía y Minas, Rómulo Mucho, a quienes presentó un plan detallado para enfrentar la crisis de la petrolera.

Uno de los anuncios más relevantes fue la contratación de una empresa para realizar una auditoría forense sobre los sobrecostos de la refinería de Talara, cuyo costo se elevó de montos iniciales a cifras entre 6,500 y 7,000 millones de dólares.

Según Narváez, ya se ha conformado un equipo de trabajo encargado de preparar las bases para un concurso internacional que permitirá seleccionar a la empresa auditora.

El Decreto de Urgencia 03 también establece la necesidad de convocar a una firma especializada para llevar a cabo una reestructuración financiera de Petroperú. No descartó medidas como ajustes de personal si así lo recomienda el estudio.