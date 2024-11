El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Arista, sustentó ayer el Presupuesto Público 2025 ante la Comisión de Presupuesto del Congreso.

El Presupuesto Público previsto por el Ejecutivo para el 2025 es de S/251 mil 801 millones 045 mil 185.

Arista, tras participar en la referida comisión, dio una breve conferencia de prensa, donde se le consultó si en el Presupuesto Público 2025 se ha previsto un nuevo financiamiento para Petroperú y el impacto que tendría en el déficit fiscal.

Dejó entrever que no habría impacto fiscal en el corto plazo, pero sí en el largo plazo.

“En el caso de Petroperú, en general (su situación) no afecta directamente al déficit fiscal porque son préstamos, líneas de crédito que se le otorga a Petroperú”, anotó.

Explicó que no afecta directamente porque son préstamos garantizados por el Estado, son bonos soberanos (que emitió el Perú para financiar la nueva refinería de Talara), pero en el largo plazo si, “asumiendo que Petroperú no se reactive o no logre recuperarse, afectaría el espacio fiscal”.





Déficit. Arista admitió que este año, por segundo año consecutivo, se incumplirá la meta del déficit fiscal, que a inició de año fue de 2.4%, pero que en el marco de las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, el MEF lo actualizó en 2.8%.

Refirió que al final del presente año, el déficit fiscal estará cerrando en más de 2.8%, mayor al comprometido por el Gobierno.

En el 2023, el Perú cerró con un déficit fiscal (más gasto que sus ingresos) de 2.8% cuando el compromiso del MEF fue 2.4%.

Indicó que el MEF ha planteando para el próximo año un déficit de 2% del Producto Bruto Interno ( PBI).

Una explicación de Arista al incumplimiento de la regla fiscal es que es producto del impulso que está dando el Gobierno a la economía para recuperarla con respecto del 2023 y cierre en el 2024 en 3.2%.